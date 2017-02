Sākam biznesu: Savu kaislību atrod stiklā

«Man stikls nozīmē daudz – tā ir mana kaislība, sirdslieta, un visa mana dzīve pārsvarā grozās ap to.»

Tā teic Baiba Dzenīte, stikla zīmola Baiba Glass radītāja.

Viņa izgatavo pūstā stikla vāzes un traukus. «Viss ir iesācies ar vāzēm, un tagad mēģinu strādāt ar formu, jo saprotu, ka no tā varu veidot arī traukus, attīstīt dažādus priekšmetus,» viņa saka. Vaicāta, kāpēc sākusi strādāt tieši ar vāzēm, māksliniece teic, ka aizdomājusies par to, ka ir plašs individuāli veidotu keramikas vāžu piedāvājums, bet stikla izstrādājumu vidū pārsvarā ir piedāvājums no Ķīnas vai Skandināvijas. Ķīnā ražotās ļaudis biežāk izvēlas cenas dēļ, bet Skandināvijas dizainu – tie, kuri to novērtē. «Man gribētos, lai latviešu stikla mākslinieku darbi varētu stāvēt līdzās skandināvu dizaina priekšmetiem, bet vēl vajadzīgs laiks, lai mūsu būtu vairāk – jo vairāk esam, jo labāka veidojas konkurence. Tad arī var veidoties tirgus un nozare,» viņa spriež.

Šobrīd Baiba ikdienā apvieno sava zīmola attīstību, algotu darbu un studijas Latvijas Mākslas akadēmijā. Viņa studē maģistrantūrā, un tuvojas studiju nobeigums.

«Tas nav viegli, to es jo īpaši sapratu pēdējā pusgadā, ideja visu laiku ir pamazām augusi un attīstījusies. Saprotu, ka redzu jēgu šīm pūlēm, gribu zīmolu virzīt tālāk, un vienkārši jāatrod ceļš, kā to izdarīt,» saka Baiba.

