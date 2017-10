Sekojot idejai: No Austras koka neatsakās, bet izmēģina citas formas

«Es neatmetu sietspiedi, jo tā man ir mīļa tehnika, bet izmēģinu arī jaunas lietas. Šobrīd spēlējos ar apģērba formu un piegriezumu, lai padarītu to interesantāku,» saka Līga. Viņai patīk latviešu zīmju grafiskais dizains, un Līga sava zīmola apģērbos joprojām izmanto Austras koku. «Es joprojām nepagurdama tos drukāju, jo cilvēkiem tie patīk un reizēm viņi atgriežas jau pēc trešā krekliņa. Turklāt to pērk ne vien latvieši, bet arī ārzemnieki. Es lepojos un priecājos par to, ko daru un kā esmu iedzīvinājusi šīs zīmes valkājamā produktā. Taču mani kaitina, ka cilvēki ir nonivelējuši šīs zīmes un liek tās uz katra «štrunta» – sākot no auskariem, beidzot ar virtuves dēlīti. Tā zūd visa zīmju jēga,» viņa uzskata. Tomēr Līga piebilst, ka pircēji ir gudri un izglītoti un tirgus visu noliks savās vietās.

Šogad paralēli sava zīmola attīstībai Līga sākusi strādāt par veikala M50 vadītāju. Viņai ir sapnis kādreiz atvērt MoshMosh veikaliņu, tāpēc šī ir laba iespēja no iekšpuses redzēt, kā notiek šāda veida bizness. «M50 īpašnieces man devušas brīnišķīgu iespēju. Jau iepriekš bijām draudzenes, un, kad viņas aicināja mani pievienoties, nezināju, kā būs strādāt kopā. Sākumā biju piesardzīga, taču tagad priecājos, ka nolēmu pievienoties,» viņa norāda.

MoshMosh klientu lokā ir arī uzņēmumi, kuri veic korporatīvos pasūtījumus. «Ja kāds grib personalizētus, sietspiedē apdrukātus kreklus tieši no manis, es nevaru atteikt. Parasti korporatīvie klienti izvēlas mani, jo ir nēsājuši kādu no maniem krekliem un zina, kā tie kalpo. Ir forši, ka vietējie atbalsta savējos,» saka Līga.

Visu rakstu Izmēģina citas formas lasiet 24. oktobra laikrakstā Dienas Bizness.