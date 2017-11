Sekojot idejai: No nulles – bez naudas, bez zināšanām, tikai ar gribēšanu

Nostiprinājies Latvijā, ekstrēmo dēļu sporta veida ražotājs Boont pēta iespējas ārzemēs un ar laiku vēlas būt viens no lielākajiem dēļu ražotājiem Eiropā

SIA Boont izgatavo dažādus dēļus, kas domāti ekstrēmajiem sporta veidiem, šobrīd – pamatā veikbordam. «Sākam izstrādāt arī snovborda dēļus. Pērn un aizpagājušajā gadā taisījām slēpes, tostarp arī ūdensslēpes. Esam sākuši taisīt kaitbordus un domāju, ka šoziem mēģināsim uztaisīt tā, lai nākamgad mums būtu savi. Izgatavojam arī longbordus, bet ne pārāk daudz. Varbūt vajadzēja vairāk pievērsties tiem, bet mūsu aizraušanās ir veikbords, tāpēc vairāk strādājam pie tiem,» saka Pāvels Losevs, SIA Boont īpašnieks.

Lai izgatavotu labu veikborda dēli, ir jāņem vērā daudz nianšu, tiem jābūt izturīgiem un ne pārāk smagiem. Tāpat, atšķirībā no tā, kā kurš dēli izmanto, tie jāveido dažādi. Piemēram, vienkāršai braukāšanai pietiks ar plakanu dēli, bet, ja brauc pa konstrukcijām, tiek veidots cietāks dēļa vidus un mīkstāki gali, lai varētu veikt skaistus trikus. «Spēlējamies ar elastību,» saka Pāvels.

Visbiežāk dēļi lūzt to malās – ja tās tiek atsistas pret konstrukcijām, tās sāk vērties vaļā. Tāpēc viņš lepojas ar to, ka uzņēmumam ir izdevies atrast labu kanšu apstrādes veidu, kas tās pasargā. Šosezon tikai viens dēlis tika atnests atpakaļ, un to izdarīja visaktīvākais tā izmantotājs, kam parasti sezonā saplīst četri dēļi, bet šogad viņš esot izticis ar vienu. «Tas ir ļoti labs rādītājs. Pēc tā varam spriest, cik labi pastrādājām,» klāsta Pāvels.

Agrāk Boont dēlis tapa nedēļu, tagad tās laikā var uztaisīt četrus. Pāvels visu iemācījies pašmācības ceļā. «No nulles – bez naudas, bez zināšanām, tikai ar gribēšanu,» viņš saka.

Visu rakstu Gatavojas nākamajai sezonai lasiet 15. novembra laikrakstā Dienas Bizness.



