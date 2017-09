Sekojot idejai: Produktu idejas rodas piedzīvojumos

Pagājis apmēram pusotrs gads, kopš tūrisma inventāra ražotājs SIA Mans Fifi tirgū laida savu pirmo produktu – guļamtīklu, kas atšķirībā no šūpuļtīkla tiek ražots no elastīga izpletņa auduma un iztur pat 200 kg svara. To var iekārt ne tikai starp diviem kokiem, bet arī klintīs. Šī gada laikā uzņēmums attīstījis vēl daudzus citus ar tūrismu saistītus produktus. «Ideju ir ļoti daudz. Dažas no tām ir ļoti trakas un līdz reālam izpildījumam nenonāk. Iedvesmu produktiem es noskatu ārvalstu ceļojumos, jo ne viss ir jāizgudro no jauna. Var esošās lietas pilnveidot un uzlabot, lai tās aktīvās atpūtas piekritējiem kalpotu aizvien labāk. Tas ir gluži tāpat kā Apple neizgudroja telefonu, bet to nemitīgi pilnveido,» stāsta SIA Mans Fifi īpašnieks Raimonds Šūpulnieks.



Sākotnēji Mans Fifi guļamtīklus šuva ārpakalpojuma sniedzējs, bet šo praksi R. Šūpulnieks pārtrauca diezgan ātri, jo uzzināja, ka sadarbības partneris paralēli darbu izpildei noskatījies viņa biznesa ideju un pats to sācis attīstīt. Visi kauliņi sakrita veiksmīgi, jo tieši pirms gada R. Šūpulnieks nolēma no Rīgas pārcelties atpakaļ uz dzimto pilsētu Cēsīm, kur radās iespēja iekārtoties koprades mājā Cēsis6. «Šī iespēja bija lieliska, jo ne vienmēr jauniem uzņēmumiem ir nepieciešams A klases birojs, bet tikai telpa, kurā pats var uztaisīt remontu un izveidot ražotni. Iegādājos šujmašīnas un nepieciešamos audumus, lai varētu sākt ražošanas procesu no nulles. Investēju visus savus uzkrājumus apmēram desmit tūkstošu eiro apmērā un vēl aizvien nopelnīto ieguldu uzņēmuma attīstībā,» atklāj R. Šūpulnieks.



