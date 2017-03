Sekojot idejai: Mums visu laiku ir produktu deficīts

Samērā neilgajā pastāvēšanas laikā modulāro sintezatoru ražotāja Erica Synths sortimentā ir aptuveni piecdesmit dažādu modulāro sintezatoru moduļu, bet kopā ar korpusiem un aksesuāriem ražoto produktu skaits ir ap simts vienībām

Mēnesī uzņēmums pārdod vairākus tūkstošus mūzikas instrumentu, un pērn tā apgrozījums bija gandrīz miljons eiro. «Mēs neprātā strādājam. Pēc produktu vienību skaita no visiem modulāro sintezatoru ražotājiem pasaulē mums to ir visvairāk. Šobrīd mums ir vairāk nekā simt produktu, bet pirms pusotra gada to bija tikai 15. Tagad mums ir lielāka pieredze, augstākas tehniskās prasības, tāpēc pārstrādājam iepriekš radītos risinājumus. Šķiet, ka esam labi pastrādājuši, bet mēs jau vēl tikai iešūpojamies. Nozares trijniekā šogad noteikti būsim,» plāno Ģirts Ozoliņš, SIA Erica Synths vadītājs. Viņa atskaites punkts ir grils – pagājušā gada sākumā uzņēmums pārcēlās uz jaunām telpām, bet pirmo reizi šis grils tika izmantots tikai septembra beigās.

«Mums visu laiku ir produktu deficīts – pieprasījums ir lielāks, nekā šobrīd varam piedāvāt. Tāpēc tagad nopietnāk strādājam ar ražotājiem. Pērn vairāk fokusējāmies uz jaunu produktu ieviešanu, bet tagad orientējamies uz to, lai ir prognozējamākas tirāžas un ražošanas procesi,» saka Ģirts.

