Sekojot idejai: Stock Pot uzrodas brālītis Pārdaugavā

Pēc piecu gadu darbības Rīgas centrā ēstuve Stock Pot atver otru vietu Daugavas otrā krastā – tuvāk studentiem

Stock Pot centrā apmeklē diezgan daudzi studenti no Rīgas Stradiņa Universitātes, un ēstuves saimnieki Linda un Ričards Džonsoni bieži dzirdējuši, ka viņiem augstskolas apkārtnē īsti nav, kur paēst. Kad uzņēmējiem radās ideja par otras vietas izveidi, viņiem bija skaidrs, ka tai jāatrodas tieši tur. «Sapratām, ka tur varētu būt pietiekami daudz cilvēku, kuri labprāt nāktu pie mums ēst,» saka Linda. Sākumā jauno ēstuvi apmeklējuši arī diezgan daudzi cilvēki, kas ikdienā pusdieno Ģertrūdes ielā. Ričards piebilst, ka tā varētu būt ziņkārība, turklāt daļa klientu, kas ēd centrā, dzīvo šajā pusē. Tas uzņēmējiem liek domāt par ilgāku darba laiku.

Pagaidām Pārdaugavas Stock Pot Too strādā no 11 rītā līdz sešiem vakarā, un jau pirmajās darbības nedēļās kafejnīcas saimnieki saņēmuši daudz ierosinājumu par to, ka vajadzētu strādāt ilgāk, kā arī sestdienās.

Jaunajā vietā Linda ar Ričardu neplāno būt ikdienā, bet ļaut šo vietu veidot uzņēmuma kolektīvam.

