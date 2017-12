Sociālā uzņēmējdarbība: Iespējas ir - jāķeras pie darba

«Šogad sociālās uzņēmējdarbības nozarei ir bijis patiešām intensīvs un notikumiem bagāts gads. Oktobrī tika pieņemts Sociālā uzņēmuma likums, kas stāsies spēkā 2018. gada 1. aprīlī. Šis likums definē sociālo uzņēmumu un iezīmē sociālās uzņēmējdarbības «spēles laukumu», un, cerams, būs kā labs pamats sociālo uzņēmumu darbībai un attīstībai,» saka Madara Ūlande, Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas direktore. Šis likums ir atzinīgi novērtēts arī Eiropas sociālās uzņēmējdabrības ekspertu vidū, un Latviju ierindo to reto pasaules valstu sarakstā, kur sociālajiem uzņēmumiem ir pašiem savs, skaidrs tiesiskais regulējums.

Šogad sāka darboties arī Labklājības ministrijas un Altum kopīgi īstenotā sociālās uzņēmējdarbības atbalsta programma – tie ir vairāk nekā 12 miljonu eiro, kas paredzēti tieši Latvijas sociālajiem uzņēmumiem. «Jāpiemin arī citi nozīmīgi notikumi – Sociālās uzņēmējdarbības vēstnieku tīkla darbība Latvijas reģionos, Eiropas Investīciju Bankas Sociālo inovāciju turnīra fināla pasākums Rīgā, kā arī Sociālās uzņēmējdarbības forums,» teic M. Ūlande.

Ir grūti pateikt precīzu sociālo uzņēmumu skaitu Latvijā, jo līdz šim tie ir darbojušies nedefinēti, dažādās juridiskajās formās un ir bijuši grūti identificējami. M. Ūlande cer, ka jaunais likums palīdzēs precīzi noteikt ne vien sociālo uzņēmumu skaitu, bet arī nozares finanšu un sociālās ietekmes rādītājus. Pēc aptuveniem aprēķiniem, šobrīd varot runāt par līdz 200 aktīviem sociālajiem uzņēmumiem Latvijā, bet to, vai un cik ātri tie reģistrēsies jaunajam sociālā uzņēmuma statusam, rādīs laiks.

«Arvien vairāk sociālo uzņēmumu «iznāk no skapja» un ir gatavi pateikt – jā, mēs esam un gribam būt sociālie uzņēmumi! Šogad redzējām daudzus esošos uzņēmumus un NVO, kas ar cerību skatās gan uz jauno likumu, gan atbalsta programmu, jo redz tajos iespējas attīstībai un izaugsmei. Tāpat arī redzam lielu interesi no visdažādāko jomu un profesiju cilvēkiem – sākot no vietējiem kopienu aktīvistiem, līdz pat lielo uzņēmumu pārstāvjiem un startup vides entuziastiem. Gada laikā informatīvo pasākumu skaits par sociālo uzņēmējdarbību ir gandrīz trīskāršojies, un paredzams, ka nākamgad interese par to būs vēl lielāka. Redzam arī, ka sociālajā uzņēmējdarbībā ienāk arvien jauni produkti, pakalpojumi, inovācijas, kas tikai vēlreiz parāda un apliecina šīs nozares potenciālu ne vien it kā tradicionālo darba integrācijas jautājumu risināšanā sociālās atstumtības riska grupām, bet arī kultūras, vides, veselības, tehnoloģiju, pilsoniskas sabiedrības, izglītības un citās jomās,» spriež M. Ūlande.

M. Ūlande spriež, ka 2018. gads sociālajiem uzņēmējiem būs pārmaiņu gads, kad būs jāpielāgojas jaunajam tiesiskajam regulējumam un jāmācās efektīvi un gudri izmantot pieejamās atbalsta iespējas. «Pārmaiņas ne vienmēr ir patīkamas vai vieglas, taču ārkārtīgi nepieciešamas katra individuālā uzņēmuma un nozares kopumā izaugsmei. Nākamais gads savā ziņā parādīs, kuri uzņēmumi grib būt nopietni ilgtermiņa spēlētāji sociālās uzņēmējdarbības jomā un ir gatavi attīstīt dzīvotspējīgus biznesa risinājumus. Vēl joprojām gan Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijai, gan citām iesaistītajām pusēm būs jāveic liels skaidrojošais darbs gan par jauno likumu, gan atbalsta programmu, taču galvenā ziņa, ko vēlos pateikt, ir – sociālajiem uzņēmumiem Latvijā šobrīd ir tik lielas iespējas, kā nekad agrāk, ir jāķeras pie darba un jādara viss, lai tās gudri izmantotu!» viņa uzsver.