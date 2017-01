Deutsche Bank ASV samaksā 95 miljonus dolāru nodokļu krāpniecības lietā

Vācijas lielākā banka Deutsche Bank panākusi vienošanos samaksāt 95 miljonus dolāru, lai izbeigtu ASV Tieslietu ministrijas izmeklēšanu saistībā ar nodokļu krāpniecību, trešdien paziņoja Ņujorkas dienvidu apgabala prokuratūra.

Prokurors Prīts Bharara norāda, ka Deutsche Bank izmantojusi fiktīvu uzņēmumu tīklu un aprēķinājusi darījumus, lai censtos izvairīties no nodokļu maksāšanas vairāku desmitu miljonu dolāru apmērā.

ASV valdība likusi Deutsche Bank atzīt savas darbības, kas bija paredzētas, lai izvairītos no nodokļu maksāšanas, un samaksāt Savienotajām Valstīm 95 miljonus dolāru, sacīja Bharara.

Šī lieta aizsākās 2000.gadā, kad Deutsche Bank iegādājās ASV holdingkompāniju Charter, kurai piederēja akcijas farmācijas uzņēmumā Bristol-Myers Squibb. Lai izvairītos no apjomīgu nodokļu maksāšanas saistībā ar ienākumiem no šo akciju pārdošanas, Deutsche Bank organizējusi to pārdošanu fiktīvam uzņēmumam, lai tās pēc tam atpirktu.

Šis darījums nodrošināja Deutsche Bank tīrus ienākumus, bet fiktīvā uzņēmuma nodokļu rēķins veidoja 52 miljonus dolāru.

Deutsche Bank atzinusi, ka šis darījums bijis iepriekš plānots un tas paredzēts, lai izvairītos no nodokļu saistībām attiecībā uz akciju pārdošanu.