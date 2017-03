EK auto detaļu piegādātājiem par karteļa izveidi piemēro 155 miljonu eiro sodu

Eiropas Komisija (EK) sešiem automašīnu gaisa kondicionēšanas un dzinēja dzesēšanas sistēmu detaļu ražotājiem piemērojusi kopumā 155 miljonu eiro naudassodu par viņu iesaistīšanos piegāžu kartelī.

EK norāda, ka detaļu piegādātāji - Vācijas Behr, Japānas Calsonic, Denso, Panasonic un Sanden, kā arī Francijas Valeo - atzinuši iesaistīšanos šajā kartelī un piekrituši vienošanās panākšanai.

Komisija vēsta, ka bijuši četri atsevišķi karteļi, kas aptvēra detaļu piegādes dažādiem autoražotājiem. EK konstatējusi, ka uzņēmumi koordinējuši cenas vai tirgus un apmainījušies ar sensitīvu informāciju tikšanās reizēs, e-pastos vai ar telefonu zvaniem Eiropā un Japānā.

Denso nav piešķirts naudassods par trīs no šiem karteļiem, jo uzņēmums ziņojis varasiestādēm par to esamību, bet Panasonic šī paša iemesla dēļ izvairījusies no soda naudas vienā no šiem karteļiem.