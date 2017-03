ES joprojām nezina, kādas būs Brexit izmaksas

Eiropas Savienība šobrīd nespēj izvērtēt, cik Lielbritānijai būtu jāmaksā Briselei, kad tā pametīs ES bloku. Šādu situāciju lielā mērā rada fakts, ka daudzas detaļas ir jāizsver sarunu procesā, tā ES galvenais auditors ziņo Eiropas tiesību iestādēm.

Pēc Reuters informācijas, Eiropas Auditoru Tiesas prezidents ES nākotnes saistības iesaka nosegt no kopējā budžeta 344 miljardu eiro apmērā, tomēr viņš pagaidām nekomentēja to, cik liela daļa no šīs summas kristu uz Lielbritānijas pleciem.

ES amatpersonas, gatavojoties sarunām ar Lielbritānijas premjerministri, izsaka hipotēzi, ka Londonai, lai nosegtu esošās saistības, būtu Eiropas Savienības budžetā jāiemaksā līdz 60 miljardiem eiro.

«Runājot par skaitļu proporcijām, ar kādām būtu jārēķinās Lielbritānijai, mēs šobrīd nevaram sniegt nekādus aprēķinu rezultātus, jo tiem būtu jābalstās uz daudziem pieņēmumiem, kuri, savukārt, ir savstarpējo diskusiju daļa,» saka EP budžeta komitejas priekšsēdētāja.

Pagājušā mēnesī Eiropas komisijas prezidents Žans Klods Junkers brīdīnāja Lielbritāniju, ka, pametot Eiropas Savienību, tā saņemtu «ļoti dārgu rēķinu».