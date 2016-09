Ķīnieši Pekinā mācās latviešu valodu

34 vietējie studenti fokusējas tieši uz mūsu valodas apguvi, lai veicinātu abu valstu ekonomisko sadarbību

Pekinas Starptautiskajā studiju universitātē latviešu valodas studiju programmā šogad mācības sākuši 14 ķīniešu pusaudži. Tā kā programma piedzīvo savu otro studiju gadu, kopumā latviešu valodu šogad mācās jau 34 jaunieši.

Viens no iemesliem, kāpēc vietējie izrāda interesi par latviešu valodu, esot tās unikalitāte, tomēr galvenokārt viņi to mācās ekonomiskās sadarbības dēļ. «Vecāki jau apzināti šos bērnus vedinājuši uz to, ka latviešu valoda paver iespējas un ka Latvijas sadarbība ar Ķīnu ir ļoti svarīga,» skaidro Anna Sedova, kura ir viena no četriem latviešu valodas skolotājiem universitātē.

Tikmēr Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pārstāvis Ķīnā Kaspars Rožkalns DB norāda, ka ķīniešu valoda nav izplatīta Latvijas uzņēmēju vidū un tā ir viena no lielākajām problēmām, iekarojot Ķīnas tirgu. Iespējams, ir gana daudz interesentu, kas šo valodu Latvijā mācās, bet uzņēmējdarbības attīstībai ar valodas zināšanām vien nepietiek. Ir jābūt arī interesei un izpratnei par biznesu, kur valoda ir svarīgs elements, viņš tupina.

