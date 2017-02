Lego ir lielāko pelņu nesošais rotaļlietu ražotājs pasaulē

Lego ir stiprāks pat par Google! Vismaz tajā, kas attiecas uz zīmolspēku, par ko liecina ikgadējais zīmolu novērtēšanas un stratēģiskās konsultācijas firmas Brand Finance izveidotais zīmolspēka (brand power) saraksts.

Šogad (2017) krāsainais klucītis bija šī saraksta pašā augšgalā, aiz sevis atstājot tādus garā līdzīgos kā Mikimausis un Bārbija. Vai klucīšus tik labi pērk? Nē, pie vainas ir Lego filmas. Jaunākā no tām, Lego Batman, pirmajā izrādīšanas nedēļā kases ienākumu ziņā ir pārspējusi pat sadomazohistiski iekrāsotos 50 tumšākos toņus. Acīmredzami sekss vairs nerullē! Toties klucīšiem klājas labi ne tikai citos glancētos sarakstos, bet arī realitātē. Tā gan vienmēr nav bijis.

Lego aizsākumi meklējami pagājušajā gadsimtā, kad lielās Depresijas pašā kulminācijā dānis Ole Kirks Kristiansens savā galdniecībā Billundā sāka taisīt koka rotaļlietas, jo pieprasījums pēc koka trepēm un gludinājamajiem dēļiem strauji apsīka. Leģenda vēsta, ka pirmā izgatavotā rotaļlieta bija pīle, kas galu galā izrādījās tik pieprasīta, ka Kristiansens pilnībā pievērsās tikai spēļmantām.

2015. gadā kompānijas ienākumi bija 4,83 miljardi eiro, bet peļņa – 1,23 miljardi eiro. The Financial Times kompāniju dēvē par pelnošāko rotaļlietu ražotāju. Kas to būtu gaidījis no vienkārša, nedigitāla plastmasas klucīša?!

