Šonakt var būt īslaicīgi traucējumi AS Swedbank karšu, maksājumu pakalpojumu un internetbankas darbībā

Naktī uz 12.janvāri laikā no plkst. 00:00 līdz 05:00 notiks regulārie Swedbank IT sistēmu uzturēšanas darbi. To laikā var būt pārtraukumi Swedbank karšu, maksājumu pakalpojumu un internetbankas darbībā, informē bankas pārstāvji. Darbu...