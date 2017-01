Pasaule aizdzīvojusies līdz lašu deficītam

Pieprasījums pēc lašiem pārsniedz piedāvājumu, kas nozīmē cenu palielināšanos, piektdien raksta laikraksts Dienas Bizness.

Lašu cienītājiem nākotnē savu gastronomisko prieciņu apmierināšanai, visticamāk, nāksies atvēlēt arvien lielākas summas. Pieejamā Fish Pool (birža Norvēģijā, kur tiek tirgoti lašu nākotnes piegāžu līgumi) informācija liecina, ka kopš 2014. gada rudens lašu cena Norvēģijas kronās tūlītējām piegādēm pieaugusi par 150% un sasniegusi gandrīz 80 kronu atzīmi par kilogramu (aptuveni 8,84 eiro par kg). Savukārt pagājušā gada skatījumā tie bija 60%.

Tādas nozīmīgas lašu eksportētājas kā Norvēģija un Skotija cīnās ar parazītisku jūras utu epidēmiju, kuras piesūcas šīm zivīm un barojas ar to asinīm un ādu, kas galu galā noved pie priekšlaicīgas to nāves. Šīs problēmas iespaidā Norvēģijā pērn lašu «raža» ir sarukusi par 6%, ziņo Financial Times. Savukārt Čīlē, kas ir pasaules otra lielākā lašu eksportētāja, vērojama toksisku aļģu izplatība, kas atbildīga par miljoniem šo zivju ar iesārto gaļu, iznīcības. Nordea aplēses liecina, ka pērn Čīles lašu produkcijas apjomi sarukuši aptuveni par 25%.

