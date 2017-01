Pētījums: Gandrīz piektdaļa Lietuvā izsmēķēto cigarešu ir nelegālas

Nelegālo cigarešu īpatsvars Lietuvā ir sarucis un pagājušā gada ceturtajā ceturksnī nelegālās cigaretes veidoja 17,5% no kopējā valstī izsmēķēto cigarešu skaita, liecina jaunākais izmesto cigarešu paciņu pētījums, ko veica tirgus izpētes kompānija Nielsen.

Lietuvas Nacionālā tabakas ražotāju asociācija informēja, ka salīdzinājumā ar 2015.gada pēdējo ceturksni kontrabandas cigarešu īpatsvars tirgū pērn šajā laika posmā sarucis par 2,1 procenta punktu.

Asociācijas izplatītajā paziņojumā plašsaziņas līdzekļiem norādīts, ka kontrabandas cigarešu dēļ Lietuvas valsts budžets pērn zaudēja 54 miljonus eiro neiekasētā akcīzes nodokļa dēļ vien.

80% no Lietuvā kontrabandas ceļā nonākušajām cigaretēm pagājušā gada ceturtajā ceturksnī bija no Baltkrievijas. Šajā valstī ražotas cigaretes veidoja 14,1% no visām Lietuvā izsmēķētajām cigaretēm.

Pētījums tika veikts 20 Lietuvas pilsētās pēc četru tabakas kompāniju pasūtījuma. Pētījums nenotika lauku rajonos.