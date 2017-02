Rosseļhoznadzor no uz Krieviju eksportējošo uzņēmumu saraksta izslēdz vairākus Latvijas uzņēmumus

Krievijas Federālais veterinārās un fitosanitārās uzraudzības dienests Rosseļhoznadzor no uz Krieviju eksportēt tiesīgo uzņēmumu saraksta ir izslēdzis 21 Latvijas uzņēmumu, bet vēl 44 piemērots produkcijas ievešanas aizliegums uz laiku. Šāds lēmums tiek skaidrots ar kārtības maiņu par eksportēt tiesīgo uzņēmumu uzskaiti.

Kā informēja Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD), no Krievijas Federālā veterinārās un fitosanitārās uzraudzības dienesta ir saņemts ziņojums, ka ir mainīta kārtība, kādā tiek uzturēti eksportēt tiesīgo uzņēmumu saraksti. Jaunā kārtība nosaka, ka gadījumā, ja uzņēmums triju gadu laikā nav eksportējis produkciju uz Krieviju, tas automātiski tiek dzēsts no eksportēt tiesīgo uzņēmumu saraksta. Savukārt, ja produkcija uz Krieviju nav eksportēta no 18 līdz 36 mēnešiem, uzņēmumam tiek piemērots produkcijas ievešanas aizliegums uz laiku.

Līdz šim uz Krieviju eksportējošo uzņēmumu sarakstā bija kopumā 74 Latvijas dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanas uzņēmumi. No tiem no saraksta izslēgts 21 uzņēmums, tostarp seši gaļas produktu ražotāji, divi piena produktu ražotāji, 12 zvejas produktu ražotāji, viens olu produktu ražotājs. Savukārt apturēta sertifikācija ir 44 uzņēmumiem, tostarp astoņiem gaļas ražotājiem, deviņiem piena ražotājiem, 26 zivju ražotājiem, vienam olu ražotājam.

Pagaidām eksports uz Krieviju atļauts deviņiem Latvijas uzņēmumiem - diviem gaļas ražotājiem, pieciem piena ražotājiem, vienam zivju miltu ražotājam un vienam dzīvnieku zarnu pārstrādātājam. Kā norāda PVD, gadījumā, ja situācija ar eksportu uz Krieviju nemainīsies, tas ir laika jautājums, kad arī tie no saraksta tiks izslēgti.

Saskaņā ar 2014.gadā Krievijas ieviesto Eiropas Savienības (ES) pārtikas preču embargo, daudziem Latvijas uzņēmumiem produkcijas eksports tika liegts un līdz šim nav atjaunots.

Šīs izmaiņas skar visas ES dalībvalstis, tādēļ ES nosūtījusi vēstuli Krievijas Federālajam veterinārās un fitosanitārās uzraudzības dienestam, kurā, norādot uz ieviesto aizliegumu pretlikumību, aicina esošo kārtību atcelt.

Šā gada 31.janvārī arī PVD nosūtīja vēstuli Krievijas dienestam, kurā tika sniegtas garantijas par vairāku uzņēmumu un to ražotās produkcijas atbilstību Krievijas Federācijas un Eirāzijas Ekonomiskās Savienības normatīvo aktu prasībām.

Pamatojoties uz sniegtajām garantijām, PVD lūdza atcelt ieviestos produkcijas eksporta aizliegumus un pauda gatavību pieņemt Krievijas dienesta inspektorus atkārtotā uzņēmumu pārbaudē.

Ne uz vienu no iepriekš minētajām vēstulēm nav saņemta Krievijas dienesta atbilde, tādēļ PVD pagaidām nevar sniegt informāciju par turpmākajām darbībām, kas saistītas ar attiecīgo ierobežojumu atcelšanu.

Krievija 2014.gada 7.augustā noteica embargo lielākajai daļai pārtikas produktu, kas tiek importēti no ES un ASV. Aizliegums attiecas uz liellopu gaļu, cūkgaļu, augļiem, dārzeņiem, mājputniem, saldētām zivīm un piena produktiem. Savukārt 2015.gada jūnijā tika noteikti ierobežojumi arī Latvijā ražoto zivju konservu ievešanai, skaidrojot šo lēmumu ar pārkāpumiem, kas konstatēti Krievijas pārtikas uzraudzības inspekciju laikā Latvijas zivju pārstrādes uzņēmumos.