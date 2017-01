Vatikānā klusi atvēries McDonald’s

Restorāna, saukta par McVatican, atvēršana bijusi visai klusa. McDonald’s nav izplatījis paziņojumu par atklāšanu.

Restorāns, virs kura spiesti mitināties garīdznieki, būs atvērts no 6:30 rītā līdz 23:00 vakarā septiņas dienas nedēļā.



Kā ziņo mediji, Vatikāns par 538 kvadrātmetrus lielo telpu, kurā tagad mitinās ātrais ēdinātājs, mēnesī saņems nomas maksu 30 tūkstošu eiro apmērā.



McDonalds around corner from St Peter's sq, open for business in Vatican-owned building, despite resident protests pic.twitter.com/MW6JYVNNrJ