Agrofirma Tērvete ieguvusi 28,01% AS Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija akciju

AS Agrofirma Tērvete iegādājusies vēl AS Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija akciju, kā rezultātā tās īpašumā patlaban ir 28,01% uzņēmuma vērtspapīru, liecina paziņojums Nasdaq Riga.

Kopējais AS Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija akciju skaits ir 876 tūkstoši, no kuriem 245,5 tūkstoši pieder AS Agrofirma Tērvete.

Kā liecina biržas dati, 42,08% uzņēmuma akciju janvāra beigās piederēja SIA Latvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība.

AS Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija akcijas biržā sāka kotēt 2004.gadā. Patlaban viena uzņēmuma akcija maksā 1,98 eiro.