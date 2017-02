airBaltic uzsāks lidojumus no Rīgas uz Kazaņu

Latvijas lidsabiedrība airBaltic 26.aprīlī uzsāks lidojumus no Rīgas uz Kazaņu Krievijā, informē uzņēmums.

airBaltic no Rīgas uz Kazaņu veiks divus lidojumus nedēļā ar Boeing 737 lidmašīnu. Lidojums ilgs divas stundas un 25 minūtes. Biļešu cenas vienā virzienā ir no 99 eiro, ieskaitot lidostas nodevas un transakcijas maksu.

airBaltic nodrošina tiešos lidojumus no Rīgas uz 60 galamērķiem. airBaltic piedāvā savienojumus no Rīgas uz galamērķiem lidsabiedrības maršrutu tīklā Skandināvijā, Eiropā, Krievijā, NVS un Tuvajos Austrumos. Papildus tam, airBaltic piedāvā jaunus tiešos lidojumus no Tallinas un Viļņas.