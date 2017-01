AS Conexus Baltic Grid saņēmis licences dabasgāzes pārvadei un uzglabāšanai

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padome šodien nolēma izsniegt AS Conexus Baltic Grid licences dabasgāzes pārvadei Latvijā un uzglabāšanai Inčukalna pazemes gāzes krātuvē, informē SPRK.

Licences komersantam izsniegtas uz 20 gadiem – no 2016.gada 5.janvāra līdz 2037.gada 4.janvārim. Attiecīgi Regulatora padome lēma par licenču anulēšanu dabasgāzes pārvadei un uzglabāšanai AS Latvijas Gāze.

Regulatora padomes lēmums nozīmē, ka dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas pakalpojumus, kurus līdz šim sniedza AS Latvijas Gāze, turpmāk Latvijā nodrošinās AS Conexus Baltic Grid.

AS ,Conexus Baltic Grid SPRKir iesniegusi visus nepieciešamos dokumentus, lai regulators komersantam normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izsniegtu licences dabasgāzes pārvadei un uzglabāšanai.

Lai nodrošinātu dabasgāzes tirgus atvēršanu Latvijā, atbilstoši Enerģētikas likumā noteiktajām prasībām, AS Latvijas Gāze tiek reorganizēta sadalīšanas ceļā, nododot daļu savas mantas vienai iegūstošajai sabiedrībai. AS ,Conexus Baltic Grid, kam AS Latvijas Gāze nodod dabasgāzes uzglabāšanas un pārvades sistēmas aktīvus, tika dibināta 2016.gada 22.decembrī. Regulators secina, ka AS Conexus Baltic Grid rīcībā ir visi aktīvi, lai nodrošinātu dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas pakalpojumu sniegšanu.

Saskaņā ar likumā noteikto kārtību, līdz brīdim, kad regulators pieņem lēmumu par tarifu apstiprināšanu dabasgāzes pārvadei un uzglabāšanai, attiecīgos pakalpojumus sniedz par tarifiem, kas noteikti AS Latvijas Gāze.