AS Daugavpils Lokomotīvju remonta rūpnīca remontēs lokomotīves poļiem

AS Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca saņēmusi pirmo no trim TEM2 (SM48) lokomotīvēm, ko plānots remontēt pēc Polijas uzņēmuma PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o. pasūtījuma, liecina kompānijas paziņojums Nasdaq Riga.

AS Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca konkursa kārtībā ir ieguvusi tiesības veikt trīs TEM2 lokomotīvju kapitālo remontu un modernizāciju pēc Polijas uzņēmuma PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o. pasūtījuma, kas ir lielākais Polijas dzelzceļa infrastruktūras uzturētājs. 2017.gada janvārī Polijas uzņēmuma pārstāvji veica rūpnīcas auditu, kas ļāva pārliecināties par rūpnīcas tehnoloģiskajām iespējām un ražošanas procesu atbilstību mūsdienu nozares prasībām.

Lai gan lokomotīvju kapitālais remonts ir pirmais kopīgais projekts ar Polijas uzņēmumu, jau šobrīd noris sarunas par turpmāko sadarbību, kuras ietvaros plānots būtiski kāpināt gan dzelzceļa ritošā sastāva remontu apjomu, gan attīstīt citus ar dzelzceļa infrastruktūru saistītus projektus.

Neskatoties uz kraso pasūtījumu samazināšanos, kas saistīts ar Krievijas tirgus kritumu, AS Daugavpils Lokomotīvju remonta rūpnīca ir spējusi pārorientēties un piesaistīt jaunus pasūtījumus no Eiropas. Pēdējo gadu laikā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu rūpnīcā ir investēti vairāki miljoni eiro, kas nodrošina sniegto pakalpojumu daudzveidību un kvalitāti.

AS Daugavpils Lokomotīvju remonta rūpnīca ir viens no vēsturiskajiem mašīnbūves uzņēmumiem Latvijā ar vairāk kā 150 gadu pieredzi nozarē. Viens no galvenajiem rūpnīcas darbības virzieniem vienmēr ir bijis dzelzceļa lokomotīvju remonts un modernizācija, šobrīd rūpnīca veic arī pasažieru ritošā sastāva remontu un modernizāciju, ritošā sastāva rezerves daļu ražošanu un piedāvā dažāda veida metālapstrādes pakalpojumus.