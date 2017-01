AS Olainfarm realizācijas apjomi auguši par 39%

AS Olainfarm provizoriskie konsolidētie 2016. gada decembra rezultāti liecina, ka produktu realizācija ir sasniegusi 10,28 miljonus eiro, kas ir par 39% vairāk nekā šajā periodā pērn, liecina uzņēmuma paziņojums Nasdaq Riga.

Lielākais realizācijas pieaugums ir vērojams Moldovā, kur tās apjoms palielinājies par 13081%, Kazahstānā - par 326%, Kirgizstānā - par 207%, un Azerbaidžānā - par 171%. Lielākie noieta tirgi bija Krievija, Latvija un Nīderlande.

AS Olainfarm piederošā aptieku tīkla SIA Latvijas aptieka realizācija 2016. gada decembrī veidoja 1,65 miljonus eiro, kas ir par 2% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Šajā laikā darbojās 65 aptiekas. Latvijas zaļās farmācijas uzņēmuma SIA Silvanols apgrozījums 2016. gada decembrī bija 0,49 miljoni eiro, kas ir par 6% mazāk nekā šajā periodā pērn. SIA Silvanols 2016. gada decembrī realizēja produktus piecās Eiropas valstīs, ar AS Olainfarm starpniecību arī Lietuvā, Kazahstānā, Baltkrievijā un Azerbaidžānā.

Elastīgo medicīnisko izstrādājumu ražotāja SIA Tonus Elast realizācija 2016. gada decembrī veidoja 1,1 miljonu eiro, produkti tika realizēti 24 valstīs četros kontinentos. 2016. gada decembrī SIA “onus Elast” pirmo reizi pārdeva produktus Marokā un Mongolijā.



2016. gada 12 mēnešos provizoriskais konsolidētais AS Olainfarm realizācijas apjoms ir sasniedzis 109,97 miljonus eiro, kas ir par 12% vairāk nekā attiecīgajā periodā 2015. gadā. Visstraujākais realizācijas pieaugums šī gada 12 mēnešos vērojams Uzbekistānā, kur tās apjoms palielinājies par 65%. Lielākie noieta tirgi 2016. gada 12 mēnešos bija Krievija, Latvija, Ukraina un Baltkrievija.

2016. gada 12 mēnešos AS “Olainfarm” piederošā aptieku tīkla SIA Latvijas aptieka realizācija sasniedza 18,7 miljonus eiro, kas ir par 11% vairāk nekā šajā periodā pērn. SIA Silvanols apgrozījums 2016. gadā bija 5,34 miljoni eiro. Tas ir par 21% vairāk nekā 2015. gadā, kad SIA Silvanols apgrozījums bija 4,4 miljoni eiro. SIA Silvanols produkcija tika realizēta četrpadsmit Eiropas un Āzijas valstīs, ar AS Olainfarm starpniecību arī Albānijā, Kosovā, Azerbaidžānā, Kazahstānā, Baltkrievijā, Lietuvā un Krievijā. SIA Tonus Elast realizācija septiņos mēnešos bija 5,4 miljoni eiro, produkti tika pārdoti 33 valstīs četros kontinentos.



Pēc nekonsolidētajiem AS Olainfarm provizoriskajiem rezultātiem produktu realizācija 2016. gada decembrī veidoja 7,87 miljonus eiro, kas ir par 34% vairāk nekā šajā periodā pērn. Lielākais realizācijas pieaugums vērojams Moldovā, kur tās apjoms palielinājies par 8929%, Ukrainā – par 1063%, Kazahstānā – par 265%, un Kirgizstānā – par 133%. Lielākie noieta tirgi bija Krievija, Latvija un Nīderlande. 2016. gada decembrī AS Olainfarm produkti tika realizēti 22 valstīs četros kontinentos.

Pēc nekonsolidētajiem AS Olainfarm provizoriskajiem rezultātiem produktu realizācija 2016. gada 12 mēnešos veidoja 91,02 miljonus eiro, kas ir par 7% vairāk nekā šajā periodā 2015. gadā. Visstraujākais realizācijas pieaugums šī gada 12 mēnešos ir vērojams Uzbekistānā, kur tās apjoms palielinājies par 65%, un Lietuvā – par 34%. AS Olainfarm lielākie noieta tirgi 2016. gada 12 mēnešos ir Krievija, Ukraina, Latvija un Baltkrievija. Kopumā 2016. gadā AS Olainfarm produkti tika realizēti 44 valstīs četros kontinentos.

AS Olainfarm akcionāru sapulcē šī gada 7. jūnijā tika apstiprināts uzņēmuma darbības plāns, kas paredz, ka tā nekonsolidētais apgrozījums 2016. gadā sasniegs 86 miljonus eiro, savukārt konsolidētais apgrozījums - 100 miljonus eiro. Saskaņā ar publicētajiem provizoriskajiem apgrozījuma rādītājiem 2016. gadā ir sasniegti 106% no plānotā nekonsolidētā apgrozījuma un 110% no plānotā konsolidētā apgrozījuma.