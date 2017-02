AS Valmieras stikla šķiedra rekordliels apgrozījums

AS Valmieras stikla šķiedra un tās meitas uzņēmumu konsolidētais neto apgrozījums 2016. gadā sasniedzis 124,3 miljonus eiro, liecina kompānijas paziņojums Nasdaq Riga.

Tas ir augstākais gada neto apgrozījums AS Valmieras stikla šķiedra pastāvēšanas laikā. Salīdzinot ar 2015.gada rezultātiem, apgrozījums palielinājies par 3,1 miljonu eiro jeb 2,6 %, kas saistīts ar spēcīgo produkcijas pārdošanas stratēģiju galvenajos eksporta tirgos.

Grupas konsolidētā operatīvā peļņa (EBITDA) ir palielinājusies par 10 % jeb 1,6 miljoniem eiro, sasniedzot 17,74 miljonus eiro. Grupas neauditētā konsolidētā tīrā peļņa – 5,09 miljoni eiro, kas ir par 0,39 miljoniem eiro mazāk, salīdzinot ar auditēto grupas tīro peļņu 2015.gadā.

2016.gadā grupa piedzīvojusi produkcijas rekordpasūtījumu skaitu, pieprasījums pēc stikla šķiedras produktiem ir bijis ārkārtīgi augsts. Pērnā gada 4.ceturksnis bija spēcīgs, Grupai turpinot stiprināt savas pozīcijas esošajos tirgos. Galvenie produkcijas eksporta tirgi palikuši nemainīgi - Eiropas Savienības valstis (76%), Ziemeļamerika (11%) un pārējās eksporta valstis.

2017.gadā grupa turpināja 2016.gada 4.ceturkšņa attīstību. Janvāra provizoriskie biznesa rezultāti liecina, ka konsolidētais neto apgrozījums janvārī ir sasniedzis 12,7 miljonus eiro, provizoriskā konsolidētā neto peļņa 1 miljonu eiro, kas ir par 33 % vairāk nekā 2016. gada janvārī, savukārt Grupas konsolidētā operatīvā peļņa (EBITDA), salīdzinot ar 2016.gada janvāri, ir palielinājusies par 62 %, sasniedzot 2,5 miljonus eiro. Grupas produkcija tiek pilnībā izpirkta pasaules tirgos, un šāda tendence tiek prognozēta arī turpmāk.

Ņemot vērā pasaules stikla šķiedras tirgus pozitīvās izaugsmes tendences, aizvien straujāk attīstošos stikla šķiedras industriju un izteikti augsto pieprasījumu pēc stikla šķiedras produktiem, grupas vadība prognozē, ka 2017.gadā grupas konsolidētais neto apgrozījums sasniegs 135 līdz 142 miljonus eiro, savukārt konsolidētā tīrā peļņa – 9,5 līdz 10 miljonus eiro.

Grupa 2016.gadā vidēji nodarbinājusi 1207 darbiniekus, no tiem vidējais nodarbināto skaits tieši AS Valmieras stikla šķiedra - 1032 darbinieki. Savukārt meitas sabiedrībās Valmiera Glass UK Ltd. 2016. gada 12 mēnešos vidēji tika nodarbināti 130 darbinieki un meitas sabiedrībā P-D Valmiera Glass USA Corp. 45 darbinieki.