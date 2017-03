Eksporta tirgus dažādošana ir viens no SIA Mežroze darbības stūrakmeņiem; nākamie mērķi ir Francijas, Lielbritānijas, kā arī ASV tirgu apgūšana, otrdien raksta laikraksts dienas Bizness.

«Mežrozes 23 gadu panākumu atslēga ir laba speciālistu komanda, jo iekārtas ir tikai iekārtas, bet tās darbina cilvēki. Svarīgs faktors ir vēlme sasniegt mērķus, smags ikdienas darbs, spēja ātri pielāgoties izmaiņām un atrast izeju no jebkuras situācijas,» uzsver SIA Mežroze valdes priekšsēdētājs Artūrs Kārlis Dreimanis.

Uzņēmuma pirmsākumi meklējami 1993. gadā, kad tas izveidots uz 1929. gadā dibinātās Rīgas manufaktūras bāzes. Lai gan telpas un iekārtas bija, darbība bija jāsāk no nulles. «Rīgas manufaktūrā strādāju kopš 1985. gada un līdz uzņēmuma slēgšanai biju kļuvis par galveno inženieri. Neko daudz no ražošanas specifikas iemācīties nepaspēju, jo biju ielecis jau aizejošā vilcienā. Rīgas manufaktūrā ietilpa septiņi uzņēmumi, bet 1991. gadā viss strauji mainījās un katrs no tiem mēģināja pastāvēt atsevišķi, tostarp arī apdares fabrika. Neviens negribēja darboties ar uzņēmumu, kuram bija daudz problēmu. Lai to iekustinātu, bija vajadzīgi apgrozāmie līdzekļi un darba pieredze ārzemju tirgū. Mēs tomēr uzdrošinājāmies, jo no Rīgas manufaktūras bija palikušas gan iekārtas, gan daži speciālisti,» atminas A.K. Dreimanis. «Rūpnīca nevarēja vairs strādāt tādos apstākļos, līdz privatizācijai tikai neliela daļa ēku bija sakārtotas, pārējām bija nepieciešams kapitālais remonts. Vēlāk no privatizācijas aģentūras saņēmām piedāvājumu privatizēt uzņēmumu. Man ar domubiedriem tika dots mēnesis laika apdomāties. Un mēs privatizējām.» Tas notika 1998.gadā.

