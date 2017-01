Biznesa maratonists: Biolars stiprina pozīcijas Eiropā

Olaines ķīmiskā rūpnīca Biolars investē modernās tehnoloģijās, rada konkurētspējīgus produktus un apgūst jaunus eksporta tirgus

Šobrīd uzņēmumā ir 184 darbinieki, no tiem daudzi ir veterāni, kuri rūpnīcā strādā kopš tās pirmsākumiem. Pašlaik Biolars ražo aptuveni 100 dažādu nosaukumu produktus, galvenais fokuss uz polimerizācijas iniciatoriem. Puse no 18 hektārus lielās rūpnīcas teritorijas kopš padomju laikiem netiek izmantota, vairākas ražošanas ēkas ir iekonservētas. Pagaidām rūpnīcas vadība tās negrasās nedz pārdot, nedz iznomāt, cerot uz to pielietojumu, kad tiks paplašināta ražošana.

1994. gadā rūpnīcu privatizēja Jurijs Daņilko, kurš līdz tam bija izveidojis veiksmīgu karjeru Rīgas laku un krāsu rūpnīcā un 1986. gadā dibinājis kooperatīvu Nitra, kurš vēlāk tika iekļauts rūpnīcā Biolars kā krāsu ražošanas struktūrvienība. «Kad tēvs privatizēja uzņēmumu, tajā ražošana nenotika, cehu darbība bija apturēta. Rūpnīcā strādāja tikai kādi 10–15 cilvēki, kuri uzturēja infrastruktūru, un administrācija,» atceras Pāvels Daņilko, kurš uzņēmumu vada kopš tēva nāves 2015. gadā.

«Tā kā tēvs bija maksimālists, visas viņa idejas īstenot man vēl nav izdevies, taču galvenais uzdevums – radīt produktus, pēc kuriem būs pieprasījums visā pasaulē, un atrast tiem noietu, ir izpildīts,» konstatē P. Daņilko. Šobrīd, izmantojot daudzu gadu laikā iegūto pieredzi, uzņēmums specializējas eksperimentālās izstrādēs ķīmijas jomā un tehnoloģiski sarežģītu ķīmisko produktu ražošanā. Tāpat tas ražo pusfabrikātus laku un krāsu rūpniecībai, kā arī gatavus laku un krāsu izstrādājumus, celtniecības, auto un sadzīves ķīmiju.

90% no rūpnīcā saražotās produkcijas tiek eksportēti. Galvenais produkcijas noieta tirgus ir Vācija, Itālija un Holande.

