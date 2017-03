Daudzi Lietuvas uzņēmēji pēdējā laikā saņem uzaicinājumus pārcelt savu darbību uz Igauniju - viņiem tiek solīts, ka par nesadalīto peļņu nebūs jāmaksā peļņas nodoklis, bet uzņēmuma dibināšanas procedūras tiks nokārtotas vienā dienā, tomēr nodokļu konsultanti iesaka neļauties šādam kārdinājumam, lai vēlāk nenāktos vilties, raksta portāls 15min.lt.

«Ikviena uzņēmuma galvenais mērķis ir palielināt darbības rentabilitāti. Tādēļ aicinām iepazīties ar mūsu nodokļu optimizācijas iespējām, dibinot uzņēmumu Igaunijā. Galvenās Igaunijas priekšrocības - peļņas nodokļa likme par nesadalīto peļņu ir 0%, tiek nodrošināti visi nosacījumi nerezidentu dalībai uzņēmuma darbībā, internetbankas pakalpojumi. Iesakām Jums iegādāties jau nodibinātu uzņēmumu vienas dienas laikā,» teikts piedāvājumā, ko Lietuvas uzņēmumiem izsūta firma «imoneestijoje.lt» (Uzņēmums Igaunijā).

«Tādu piedāvājumu nepieņemiet,» ieteikusi advokātu biroja Sorainen Nodokļu prakses grupas vadītāja Lietuvā Saule Dagilīte, skaidrojot, ka Igaunijā nebūt nav daudz nodokļu priekšrocību salīdzinājumā ar Lietuvu. Tiesa gan, peļņas nodoklis rentabliem uzņēmumiem atšķirībā no Lietuvas nav jāmaksā katru gadu, jo ar nodokļiem tiek aplikta tikai sadalītā peļņa, taču to nāksies maksāt, kolīdz no peļņas tiktu izmaksātas dividendes vai tā tiktu izmantota akcionāru labā, piemēram, iegādājoties aktīvus, vai arī tiktu samazināts reģistrētais pamatkapitāls.

Igaunijā peļņas nodokļa likme ir 20%, kamēr Lietuvā tā ir tikai 15% - viena no zemākajām pasaulē, savukārt Igaunija ir vienīgā valsts visā Eiropas Savienībā, kur par nesadalītu peļņu nodoklis nav jāmaksā.

«Uzņēmumi, kas apsver iespēju pārcelties uz Igauniju, domā, ka vismaz formāli tur peļņas nodokli maksāt nevajadzēs, bet neaizdomājas, ka to nāksies samaksāt vēlāk, turklāt daudz lielāku,» norādījusi Dagilīte.

Lietuvas nekustamā īpašuma kompānijas Hanner valdes priekšsēdētājs Arvīds Avulis, kas pats pārcēlis savu biznesu uz Igauniju, uzskata, ka šī valsts ir labvēlīgāka starptautiskajām kompānijām, taču gadījumā, ja uzņēmums darbojas tikai Lietuvā, tas nebūt nav racionālākais risinājums.