Pagājušajā nedēļā vidējā elektroenerģijas cena Latvijā un Lietuvā bija 32,94 eiro/MWh jeb par 2% vairāk, nekā abās valstīs novērots nedēļu iepriekš, informē AS Latvenergo.

Nelielo cenu kāpumu daļēji noteica par 5% zemāks elektroenerģijas importam pieejamās kapacitātes daudzumus no Igaunijas. Caurmērā elektroenerģijas bilancē būtisku izmaiņu, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, nebija, un jaunais Nordbalt starpsavienojums aizvadīja nedēļu bez traucējumiem, kopumā nodrošinot 92 GWh elektroenerģijas importu no Zviedrijas. Kopumā elektroenerģijas cena Latvijā pagājušonedēļ svārstījās no 20,32 eiro/MWh līdz 49,40 eiro/MWh.

Igaunijā vidējā tirgus cena pagājušonedēļ samazinājās par 0,05 eiro/MWh un sasniedza 32,21 eiro/MWh, un kopumā nedēļas laikā cenas Igaunijā arī svārstījās no 20,32 eiro/MWh līdz 49.40 EUR/MWh. Līdzīgi kā nedēļu iepriekš Igaunijas tirgus apstākļus turpināja noteikt elektroenerģijas tirgus apstākļi Somijā, un līdz ar stabilu starpsavienojumu darbību cenas Latvijā un Igaunijā bija vienādas 81% no kopējā stundu skaita.

Pagājušās nedēļas laikā Baltijā elektrostacijas saražoja 73% no Baltijā nepieciešamās elektroenerģijas. Visvairāk elektroenerģijas importēja Lietuva - 79% no kopējā patēriņa. Latvija importēja 47% no kopējā patēriņa, bet Igaunija saražoja par 66% vairāk elektroenerģijas, nekā patērēja.