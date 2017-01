Janvārī rīdziniekiem siltumenerģijas tarifs par 10% mazāks nekā pērn

AS Rīgas siltums siltumenerģijas tarifs no šī gada 1.janvāra tāds pats kā decembrī un būs 42,54 eiro/MWh bez PVN. Siltumenerģijas tarifs ir par 10% mazāks nekā aizvadītā gada janvārī, kad tas bija 47,18 eiro/MWh bez PVN, informē AS Rīgas...