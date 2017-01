Aizvadītajā nedēļā elektroenerģijas cenas Baltijas reģionā piedzīvojušas kritumu par vidēji 4 %, sasniedzot vidējo cenu līmeni 32,40 EUR/MWh un atsevišķās stundās svārstoties no 17,38 EUR/MWh līdz pat 47,85 EUR/MWh, informē AS Latvenergo.

Augstākā no cenām fiksēta Lietuvā – 33,00 EUR/MWh, zemākā Igaunijā – 31,40 EUR/MWh, bet Latvijā – 32,80 EUR/MWh. Cenu kritumu galvenokārt veicināja Ziemeļvalstu strauji pieaugošā vēja staciju izstrāde, kā arī neliels temperatūras līmeņa kritums salīdzinājumā ar nedēļu iepriekš. Uz šiem faktoriem atsaucās arī cenu līmeņi Baltijā, tomēr to ietekmi samazināja Baltijai pieejamās kapacitātes ierobežojumi no Kaļiņingradas, Baltkrievijas un Polijas saistībā ar plānotiem apkopes darbiem, kā arī kopējā izstrādes apjoma samazinājums.

Nelielais temperatūras kritums piebremzējis arī kopējā Baltijas elektroenerģijas patēriņa pieaugumu, aizvadītajā nedēļā būtiskas izmaiņas neradot. Patēriņa ziņā minimāls pieaugums Latvijā un Lietuvā – attiecīgi nepilna 1 % pieaugums līdz 160 GWh Latvijā un 2 % pieaugums līdz 227 GWh Lietuvā. Igaunijā savukārt 4 % kritums līdz 189 GWh. Izstrādes ziņā pagājušajā nedēļā vērojams kritums par 8 % visā Baltijā, Latvijai saražojot 149 GWh, Lietuvai 43 GWh, bet Igaunijai – 263 GWh. Šajā nedēļā vienīgi Igaunija saražoja par 39% elektroenerģijas vairāk, nekā bijis patēriņa apjoms, Latvija saražoja 93 % no patērētā apjoma, bet Lietuva vien 19 %. Baltijā kopumā saražoti 79 % no kopējā patērētās elektroenerģijas apjoma.