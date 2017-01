Elektroenerģijas cenas pieaugušas visās Baltijas valstīs

Pagājušajā nedēļā elektroenerģijas cenu līmenis Baltijā pieauga par vidēji 17% visās Baltijas valstīs, vidēji sasniedzot 38,10 EUR/MWh, informē AS Latvenergo.

Visaugstākā cena fiksēta Lietuvā – 42,27 EUR/MWh, tādējādi cenai pieaugot par 28 % salīdzinājumā ar nedēļu iepriekš. Latvijā fiksēta cena 37,55 EUR/MWh, bet Igaunijā – 34,49 EUR/MWh. Cenu līmeni Baltijā ietekmēja meteoroloģiskās tendences Ziemeļvalstīs, kā arī mazāka elektroenerģijas importam pieejamā jauda no Zviedrijas, Baltkrievijas un Polijas.

No 17. 01 neplānots atslēgums visas nedēļas garumā notika NordBalt starpsavienojumā, kas būtiski ietekmēja elektroenerģijas pieejamību Lietuvai un Latvijai, un arī elektroenerģijas importa avoti no Baltkrievijas un Polijas bija slēgti plānotu apkopes darbu dēļ. Tomēr Latvija atšķirībā no Lietuvas spēja būtiski palielināt elektroenerģijas izstrādi un tādējādi ierobežot būtiskāku cenu pieaugumu. Rīgas TEC nedēļas laikā saražoja 79 GWh jeb par 18 % vairāk elektroenerģijas nekā nedēļu iepriekš, bet Daugavas HES izstrādāja 58 GWh jeb par 32 % vairāk nekā nedēļu iepriekš. Kopumā cenas atsevišķās stundās svārstījās no 25,89 EUR/MWh līdz 117,12 EUR/MWh.

Baltijā, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, samazinājies elektroenerģijas patēriņš. Latvijā un Igaunijā novērots patēriņa kritums 3 % apmērā, sasniedzot attiecīgi 156 GWh un 185 GWh apjomu. Lietuvā savukārt minimāls – 1 % kritums, sasniedzot 223 GWh. Izstrādes ziņā Igaunija saražoja 248 GWh jeb par 6 % mazāk nekā nedēļu iepriekš, Latvija izstrādāja 173 GWh, tādējādi par 16 % palielinot izstrādes daudzumu, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, bet Lietuva izstrādāja 49 GWh, kas bija par 13 % vairāk nekā nedēļu iepriekš. Aizvadītajā nedēļā Latvija un Igaunija spēja saražot elektroenerģiju ar pārpalikumu, izstrādājot attiecīgi par 11 % un 34 % elektroenerģijas vairāk nekā patērēts. Lietuva savukārt joprojām darbojās ar deficītu, saražojot vien 22 % no patērētā elektroenerģijas apjoma. Kopumā aizvadītajā nedēļā Baltija uzlaboja savu izstrādes un patēriņa attiecību, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, un spēja saražot 83 % no kopējā patērētā elektroenerģijas apjoma.