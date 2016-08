Ekonomikas ministrijas pasūtītais un Prudentia Energy Markets veiktais pētījums tapis rekordīsā laikā, publiskots novēloti un nerada pārliecību par tā atbilstību faktiskajai situācijai Latvijā

Apmēram mēnesi pēc asas diskusijas izraisījušo Ministru kabineta (MK) noteikumu (Nr. 221 Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā; Nr. 262 Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību) grozījumu pieņemšanas, kas skar atjaunojamo energoresursu nozari, administratīvi ierobežojot tās ienākumus, publiskots Ekonomikas ministrijas (EM) pasūtītais Prudentia Energy Markets pētījums Metodiskās vadlīnijas par iekšējās peļņas normas (IRR) aprēķināšanu pārkompensācijas novēršanai komersantiem, kas ir saņēmuši tiesības pārdot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt garantētu maksu par uzstādīto elektrisko jaudu. Lai gan kā pētījuma datums ir minēts 20. maijs, tas publiskots vien augusta pirmajā pusē, krietnu laiku pēc to valdības noteikumu grozījumu pieņemšanas, kuru pamatošanai pētījums it kā tika pasūtīts.

Līdz ar to secināms, ka ministriem, kuri balsoja par noteikumu grozījumu pieņemšanu, faktiski nebija iespējas iepazīties ar argumentāciju, kas tos pamato, bet uzticēties EM apgalvojumiem, piemēram, par nozarei noteiktās 9% peļņas normas (IRR) pamatotību, kura izrietot no pētījumiem. DB neizdevās pārliecināties, ka par šādu IRR liecina pētījumi, gluži pretēji: Prudentia Energy Markets vadītāja Anna Rozīte atzīst, ka 9% ir pašas ministrijas izvēlēts skaitlis, bet iepriekšējā nozarei veltītajā SIA Ekodoma 2013. gadā veiktajā pētījumā figurē 12% peļņas norma. Kā DB jau rakstīja, MK 5. jūlijā akceptēja strīdīgos MK noteikumu grozījumus, kas paredz izmaiņas esošajos atbalsta nosacījumos komersantiem, kuri ražo elektroenerģiju no atjaunojamiem energoresursiem un augstas efektivitātes koģenerācijā. Vislielākos nozares iebildumus izraisīja EM izvēlētā 9% peļņas norma, kas, pēc DB aptaujāto uzņēmēju domām, neatspoguļo reālo uzņēmuma rentabilitāti, bet ir mākslīgs rādītājs, kas balstās administratīvi noteiktās līmeņatzīmēs.

