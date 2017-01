Pirms gāzes tirgus atvēršanas joprojām daudz neskaidrību

Valdība 31. janvārī plāno apstiprināt dabasgāzes tirdzniecības noteikumus; tiek prognozēts, ka būs vajadzīgs iešūpošanās periods pēc 3. aprīļa, lai dabasgāzes tirgus liberalizācija notiktu ne tikai uz papīra

Strauji tuvojās 3. aprīlis, kad visiem dabasgāzes lietotājiem būs tiesības brīvi izvēlēties dabasgāzes tirgotāju. Līdzšinējais dabasgāzes liberalizācijas process nav raksturojams kā gluds un aptaujātie tirgus dalībnieki uzsver, ka joprojām ir daudz neskaidrību ar dabasgāzes tirdzniecības noteikumiem, kurus valdība cer apstiprināt nākamajā sēdē. Pagājušajā nedēļā sadales tīkla operators iesniedza Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) Dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumu un Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumu projektus. SPRK sola, ka šie nozarei svarīgie noteikumi tiks saskaņoti iespējami drīz. Nozare joprojām gaida arī skaidrību par balansēšanas un piekļuves pārvades sistēmai nosacījumiem. Dažādo faktoru ietekmē, kā arī pateicoties sagaidāmajai patērētāju pasivitātei tirgotāja izvēlē, dabasgāzes tirgus patiesai liberalizācijai un konkurences nodrošināšanai, visticamāk, būs nepieciešams zināms iešūpošanās periods.

Pagaidām neatrisināts ir arī stāsts par to, vai valsts iegādāsies daļas AS Conexus Baltic Grid, kurai no a/s Latvijas gāze (LG) nodoti dabasgāzes uzglabāšanas un pārvades sistēmas aktīvi. Ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens pauž, ka ministrija ir izstrādājusi pozīciju šajā jautājumā, bet vēl nav saņemts saskaņojums no divām citām ministrijām, kas liecina par nespēju izsķirties starp dažādiem scenārijiem.

