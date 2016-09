FOTO: Atklāta izstāde Riga Food 2016  

Trešdien, 7. septembrī Ķīpsalā atklāta Baltijas pārtikas nozares izstāde Riga Food 2016, kas vienkopus pulcēs profesionāļus un gardēžus no visas pasaules, informē BT1.

Atklāšanas ceremonijā piedalījās Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis, Latvijas Ministru prezidents Māris Kučinskis, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrības BT 1 valdes priekšsēdētājs Viesturs Tīle un Riga Food vadītājs Rolands Nežborts.

Pēc atklāšanas ceremonijas tika apbalvoti izcilas kvalitātes pārtikas produktu konkursu uzvarētāji medus un piena produktu kategorijās.

Šogad izstādē dalību pieteikuši 700 dalībnieki no 37 valstīm – gan uzņēmumi, kas Riga Food piedalās gadu no gada, gan kompānijas, kas sevi izstādē prezentēs pirmo reizi. Izstādē būs 14 valstu kopstendi. Šogad īpaši kupli būs pārstāvēti Latvijas uzņēmumi, kuri startē ne tikai atsevišķos stendos, bet arī Latvijas nacionālajā kopstendā un Latvijas reģionu ekspozīcijās. Izstādes apmeklējumam ir reģistrējušies profesionālie apmeklētāji no 57 valstīm.