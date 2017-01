Latvijas ražotāji no 20. līdz 29.janvārim piedalās Vācijā notiekošajā izstādē Zaļā nedēļa 2017.

Latvijas ražotāju kopstendu, ko organizē Zemkopības ministrija un Agroresursu un ekonomikas institūts (AREI) sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru (LLKC).

Mūsu valsts kopstenda vadmotīvs ir Izbaudi un paņem līdzi Latvijas garšu un tas vērsts uz Latvijai tradicionālu un specifisku nišas produktu pazīstamības veicināšanu.



Latvijas kopstenda platība izstādē Zaļā nedēļa 2017 ir 100 kvadrātmetri, un tajā savu produkciju rādīs un arī apmeklētājiem produkciju pārdos AS Lido, izstādes Riga Food 2016 konkursa Tautas garša uzvarētāji SIA Snigol, SIA Brīvais mustangs, IK I.R.Avots un SIA Kurzemnieku ražojumi, kā arī SIA Vladas SP, Kalnu medus dravnieks Sandris Akmans, SIA Raiskuma labumu darītava, SIA Straumes SK, IK 55 mārītes, SIA Baltic Wild, SIA Dienvidi plus,, ZS Jāņkalni, SIA Skrīveru pārtikas kombināts un SIA Sula. Kā katru gadu izstādē ekspozīcija būs arī asociācijai “Lauku ceļotājs”, bet otro gadu Berlīnes izstādē sevi rādīs Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs un SIA Rozīne ar produktu Skrīveru mājas saldējums.



Izstāde Zaļā nedēļa, kas dibināta pagājušā gadsimta zelta divdesmitajos, šogad durvis vērs jau 82.reizi, lai uzņemtu interesentus no 20. līdz 29.janvārim. Izstādes laikā tradicionāli notiks starptautisks lauksaimniecības un pārtikas forums, un šogad uzsvars forumā likts uz lauksaimniecību un ūdeni kā pamatu pasaules iedzīvotāju pabarošanai. Izstādē piedalās vairāk nekā 1600 uzņēmumu no 70 pasaules valstīm. Vācijas partnervalsts izstādes organizēšanā šogad ir Ungārija.