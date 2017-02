AS Grindeks neto peļņa, kas attiecināma uz mātes sabiedrības akcionāriem, 2016.gadā bija 9,4 milj. eiro, kas, salīdzinot ar 2015.gadu, ir palielinājusies par 8,4 milj. eiro vai 9,1 reizi, liecina Nasdaq Riga iesniegtie 2016.gada nerevidētie konsolidētie finanšu pārskati.

Koncerna apgrozījums 2016.gadā bija 105,4 milj. eiro, kas ir par 22,7 milj. eiro vai par 27% vairāk nekā 2015.gadā, informē AS Grindeks komunikācijas departamenta vadītāja Laila Kļaviņa.

Bruto peļņas rentabilitāte 2016.gadā bija 55%, savukārt tīrās peļņas rentabilitāte bija 9%. 2016.gadā koncerna saražotā produkcija eksportēta uz 71 pasaules valstīm kopumā par 95,7 milj. eiro, kas ir par 21,7 milj. eiro vai par 29% vairāk nekā 2015.gadā.

«Grindeks 2016.gada rezultāti ir iepriecinoši un apliecina, ka mēs spējam izmantot savas priekšrocības. Atgūstam savas pozīcijas Krievijā un citās NVS valstīs, kā arī dinamiski attīstāmies jaunajos tirgos. Darbības pārstrukturizācijai, kura ilga vairākus gadus, ir pārliecinoši labi rezultāti, tāpēc esmu drošs, ka 2017.gadā apgrozījumu palielināsim ne mazāk kā par 10%. Viena no Grindeks stiprajām pusēm ir darbinieki, tāpēc iepriekšējā un nākamajos gados personāla politikai tiks veltīta īpaša uzmanība, attīstot uz rezultātu orientētu motivācijas sistēmu un stiprinot komandu. Viens no būtiskākajiem soļiem ir padomes lēmums palielināt darbinieku algas saskaņā ar katra darbinieka individuālo sniegumu,» saka AS Grindeks padomes priekšsēdētājs Kirovs Lipmans.

Grindeks gatavo zāļu pārdošanas apjoms 2016.gadā bija 97,5 milj. eiro un ir palielinājies, salīdzinot 2015.gadu, par 23,6 milj. eiro vai 32%. Pārdošanas apjoms Krievijā, pārējās NVS valstīs un Gruzijā 2016.gadā sasniedza 58,2 milj. eiro, kas ir par 16,9 milj. eiro vai 41% vairāk nekā 2015.gadā. Novērtējot iespējamos valūtas riskus, Grindeks savu darbību Vidusāzijas valstīs ierobežoja, tādējādi, samazinot eksporta apjomu uz šīm valstīm. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2016. gadā ievērojamākais pārdošanas apjoma pieaugums sasniegts - Krievijā 2,1 reizes, Moldovā par 17%, Ukrainā par 12%, Baltkrievijā par 10% un Gruzijā par 10%.

Pateicoties biznesa diversifikācijas stratēģijai un darbības attīstībai jaunos tirgos, pārdošanas apjoms Baltijas un citās valstīs 2016.gadā sasniedza 39,3 milj. eiro, kas ir par 6,8 milj. eiro vai 21% vairāk nekā 2015. gadā. Pārdošanas apjoms, salīdzinot ar 2015.gadu, Dānijā ir palielinājies 58,2 reizes, Mongolijā - 7,6 reizes, Beļģijā - 6,9 reizes, Tunisijā - 4,3 reizes, Horvātijā - 2,7 reizes, Nigērijā - 2,3 reizes, Nīderlandē - 2,1 reizi, savukārt Spānijā palielinājies par 2 reizēm. Pārdošanas apjoms Latvijā 2016. gadā sasniedza 7,3 milj. eiro, kas, salīdzinot ar 2015. gadu, ir palielinājies par 1,3 milj. eiro vai par 21%. Ievērojams pārdošanas apjoma pieaugums 2016. gadā, salīdzinot ar 2015. gadu, bija arī pārējās Baltijas valstīs - Lietuvā par 21% un Igaunijā par 11%.

2016.gadā aktīvo farmaceitisko vielu pārdošanas apjoms sasniedza 6,3 milj. eiro, kas ir par 0,9 milj. eiro vai 11,9% mazāk nekā 2015.gadā. Pašu vajadzībām, proti, gatavo zāļu formām 2016. gadā uzņēmums saražoja par 2,2 reizēm vairāk aktīvo farmaceitisko vielu. Šajā periodā lielākais Grindeks aktīvo farmaceitisko vielu eksports tika veikts uz ES valstīm, ASV, Austrāliju un Japānu. Grindeks pieprasītākās aktīvās farmaceitiskās vielas 2016. gadā bija oksitocīns, zopiklons, droperidols, detomidīns un pimobendāns.

AS Grindeks valdes priekšsēdētājs Juris Bundulis: «Straujo apgrozījuma un peļņas rādītāju kāpumu 2016. gadā veicināja gatavo zāļu formu pārdošanas apjoma pieaugums, kā arī biznesa procesu un pārvaldības pilnveide. Sasniegtā pamatā ir pastāvīga un mērķtiecīga ilgtermiņa sadarbība ar pacientiem, klientiem un partneriem. Šobrīd eksportējam jau uz 71 pasaules valsti un pie sasniegtā noteikti neapstāsimies. Mūsu darbinieku zināšanas, pieredze starptautiskajos tirgos un pieprasītie produkti ir mūsu konkurētspējas garants.»