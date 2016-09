GroGlass izsludinājis iepirkumus vairāk nekā 3 miljonu eiro vērtībā

SIA GroGlass izsludinājis 23 konkursus – iekārtu iegādei un telpu izveidei, liecina kompānijas paziņojumi Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā.

Kopējais iepirkumu apjoms pārsniedz 3,3 miljonus eiro un kompānija iegādāsies tādas iekārtas kā auutomātiskā izkraušanas un pakošanas sistēma pārklātiem un sagrieztiem stikliem, automātiskā izkraušanas un pakošanas sistēma pārklātiem un sagrieztiem stikliem, automātiska stikla griešanas un laušanas sistēma efektu inspekcijas iekārta sagrieztiem stikliem, automātiska konveijeru sistēma stiklu pārvietošanai, laminēšanas iekārtas automātiska plēves griešanas sistēma, kā arī veidos telpas produktu izkraušanas un pakošanas zonām.

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 22.septembri. Iepirkumi tiek īstenoti ar Centrālās finanšu un līgumu aģentūras līdzfinansējumu.

Laikraksts Dienas Bizness rakstīja, ka augsto tehnoloģiju rūpnīcas GroGlass produkts ir stikls, kas pārklāts ar neatstarojošu nanopārklājumu. Šī īpašība paver neskaitāmas iespējas stikla izmantošanai daudzās nozarēs. Papildus antireflekktīvajām īpašībām GroGlass pārklātais stikls spēj līdz pat 100% pasargāt iestikloto objektu no kaitīgajiem ultravioletajiem stariem.

Sākumā uzņēmums ražoja stiklus Nīderlandes siltumnīcām. Sākoties krīzei, nācās meklēt jaunus produktus un nišas. Tagad tas strādā ar stiklu, kas domāts mākslas darbu ierāmēšanai. GroGlass produkts ir izmantots gleznu ierāmēšanai Luvrā un Londonas Nacionālajā galerijā. Caur GroGlass stiklu var aprīkot mākslas darbus arī Latvijas Mākslas muzejā.

Stiklu ar antireflektoru pārklājumu izmanto arī displeju ražošanā. Pirmais pasūtījums šajā jomā bijis no televizoru ražotāja Bang&Olufsen. Pašlaik lielākais pasūtījums ir no Turcijas, kas plāno iegādāties 500 tūkstošus displeju.