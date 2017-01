Iegulda 250 tūkstošus eiro uzņēmumā Purified

SEB banka 10. februārī uzsāks pāreju uz jauno IT un klientu apkalpošanas sistēmu

Pēc vairāk nekā 3 gadu darba no šā gada 10. līdz 12. februārim SEB banka veiks pāreju uz jauno IT un klientu apkalpošanas sistēmu, informē bankas pārstāvji. Sistēmas maiņa tiek veikta ar mērķi stiprināt SEB bankas IT un digitālo...