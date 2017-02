Zemnieku saimniecība un vienlaikus ģimenes uzņēmums J.Gierkena ZS Krimuldas novada Lēdurgas pagastā uzcēlusi jaunu fermu, kas ļāvusi govju ganāmpulku palielināt no 500 līdz 1000 govīm. Jaunā ferma būvēta ar bankas Citadele un Eiropas Savienības līdzfinansējumu.

Govju fermas izbūvē un lopu iegādē kopumā ieguldīti vairāk nekā 3 miljoni eiro, no kuriem 1 miljons ir Eiropas Savienības atbalsts. Pārējo finansējumu sniedza banka Citadele. Kā atzīst zemnieku saimniecības vadītājs Mārtiņš Gierkens: «Lēmumu par jaunas fermas būvniecību pieņēmām pirms diviem gadiem, kad jau bija sākusies piena cenas krīze, un mērķis bija samazināt saražotā piena pašizmaksu. Infrastruktūru jau bijām izveidojuši tādu, lai strādātu ar 1000 govīm. Uzbūvējot jauno fermu un nopērkot govis, jau tagad esam samazinājuši piena pašizmaksu par diezgan lielu procentu.»

Saistītie raksti Godina labākos piena piegādātājus

«Gierkenu ģimenes uzņēmums ir piemērs mērķtiecīgai lauku uzņēmuma attīstībai, sākot ar mazumiņu un tēva pieredzi līdz lielai, inovatīvai saimniecībai. Tas pierāda, ka Latvijas lauki ir vieta, kur uzņēmējiem augt un attīstīties. Man simpatizē arī tas, ka lauksaimnieks pienu pārdod citam Latvijas ģimenes uzņēmumam Bauskā, nevis ved uz ārzemēm. Tas dod darbu un labu izejmateriālu vēl kādam Latvijas uzņēmumam,» saka bankas Citadele valdes locekle Santa Purgaile.

M. Gierkens atklāj, ka investīcijas jāveic īstajā brīdī. «Krīzes laiks ir izdevīgākais jaunu projektu īstenošanai – iekārtām var dabūt labākās atlaides, arī teles no Holandes iepirku par daudz labāku cenu, nekā ja pirktu jau šobrīd.» Paplašinātajā saimniecībā dienā izslauc 17 tonnas pienu, un tuvāko mēnešu laikā plānots šo apjomu palielināt līdz 20 tonnām, jo daļa no iepirktajām govīm kļūs slaucamas. Puse no saimniecības ganāmpulka tagad dzīvo jaunajā fermā un otra puse – jau iepriekš izmantotajā fermā. Abas fermas ir atvērtā tipa, kur govis var brīvi pārvietoties, protams, jaunajā fermā govīm komforta līmenis ir daudz augstāks.

M. Gierkens lopkopībā strādā kopš 2004. gada, kad Gierkeni uzsāka saimniekot Lēdurgā, un toreiz ganāmpulku ar tēva atbalsta un padoma palīdzību palielināja līdz 360 govīm.

«Tēvs pirmo govju fermu iegādājās 2000. gadā Ādažos, bet saprata, ka Pierīga nav lauksaimniecības attīstībai piemērota vieta, tāpēc izmantoja iespēju iegādāties fermu Lēdurgā un pārcelt govis no Ādažiem uz šejieni. Pakāpeniski esam attīstījušies, un fermā strādā vairāk nekā 10 darbinieki. Vasarā darbinieku ir vēl vairāk, jo lopbarību no 1300 hektāru plašas zemes novācam paši,» stāsta fermeris. M. Gierkens ir trīs bērnu tēvs, un cer, ka kāds no bērniem vēlēsies nodarboties ar lopkopību un nākotnē pārņems uzņēmuma vadību.

«Lai arī lauksaimniecība un lopkopība ilgtermiņā ir stabila, tomēr īsākā termiņā grūti prognozējama cenu svārstību un sezonalitātes dēļ. Tas vislielāko izaicinājumu rada tieši mazajām saimniecībām – jo lielāks uzņēmums, jo lielāka iespēja izdzīvot,» par izaicinājumiem šajā nozarē saka M. Gierkens.