Kokrūpnieki prognozē, ka pēc Brexit sadarbība ar Lielbritāniju turpināsies

Kokrūpniekiem vienmēr būs darbs, tāpat kā ārstiem un galdniekiem, tādēļ mēs būtiski nesatraucamies par Brexit, Dienas Biznesa rīkotajā konferencē Nodokļi 2017 sacīja Latvijas Kokrūpniecības federācijas izpilddirektors Kristaps Klauss.

«Mēs nekad neesam raudzījušies uz jautājumiem uz kādu valsti tirgojam savus produktus, bet kāpēc tos pērk. Lielbritānijā mēs realizējam ar lielu īpatsvaru kokiem, kas izmantojami būvniecībā – 61%, otrajā vietā ierindojas enerģētikā, kā arī tos iepērk dzīves telpas iekārtošanai – mēbeļu iegādei,» situāciju raksturoja K. Klauss.

Pēc viņa domām, vienalga, kas Lielbritānijā būs pie varas, amatpersonām būs jāapmierina vietējais vēlētājs. Ņemot vērā, ka viņiem aizvien trūkst dzīves telpa, būvniecībā būs lielas investīcijas tieši dzīvojamo telpu izveidē. Tādēļ kokrūpnieki sagaida, ka Lielbritānija investēs būvniecībā, un tajā brīdī nozarei šajā valstī būs tirgus.

Bažas ir par to, ka enerģētikas projekti var būt iesaldēti. Iespējams, briti šajā jomā aizstās ES piegādātājus ar Kanādas piegādātājiem, taču, ja šis scenārijs nepiepildīsies, tad Latvijas ražotāji būs ieguvēji, viņš uzsver.

« Jautājums, vai viņi var aizstāt mūs ar vietējiem ražotājiem, taču uzskatu, ka nav lielas iespējas mūs aizstāt. Lielbritānija nevar trīskāršot mežsaimniecības platības, turklāt viņu koksnes kvalitatīvais sastāvs nav tāds kā Latvijā. Līdz ar to uzskatām, ka viņi nevar pilnīgi atteikties no mūsu produkcijas, tāpat kā nav spējuši atteikties no tās jau simtiem gadu,» viņš uzsvēra, piebilstot, ka vairāk nekā 95% ko kokrūpnieki realizē Lielbritānijā, var saražot tajā valstī, kur ir mežsaimniecība. Tiesa gan, mēbeles var aizstāt ar vietējo ražojumu.

«Lielbritānijas tirgus mums ir svarīgs, bet vēsturiski tas bijis ar lielāku ietekmi nekā patlaban. Principiāli aizstāt Lielbritāniju nav iespējams, taču pozitīvā doma, ka viņi bez mums arī īsti nevar iztikt,» sacīja K. Klauss.