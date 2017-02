Lai gan Ziemeļvalstīs aizvadītajā nedēļa tika novērots cenu pieaugums, Latvijas un Lietuvas tirdzniecības reģionos fiksēts cenu kritums, informē AS Latvenergo.

Latvijā un Lietuvā otro reizi šajā gadā cenu līmenis izlīdzinājies un sasniedzis 36,45 EUR/MWh, kas Latvijā atbilst 1 % samazinājumam pret iepriekšējās nedēļas cenu, bet Lietuvā – 7 % kritumam. Igaunijā savukārt cena pieaugusi par 3 %, sasniedzot 34,91 EUR/MWh. Pretēju cenu virzību būtiski ietekmēja NordBalt starpsavienojuma pilnvērtīga funkcionēšana visas nedēļas garumā, kas sekmēja elektroenerģijas pieejamību Lietuvā un Latvijā.

Ziemeļvalstīs savukārt zemais nokrišņu daudzums samazinājis hidroizstrādes apjomus, un samazinājušies arī vēja izstrādes apjomi – tas veicinājis elektroenerģijas importa pieaugumu, piemēram, no Vācijas, kas tādējādi sekmējis arī cenas paaugstināšanos.

Patēriņa ziņā būtisku izmaiņu pret iepriekšējo nedēļu nav, patērētajam elektroenerģijas līmenim Baltijas valstīs kopumā pieaugot par nepilnu 1 % – līdz 560 GWh. Latvijā patērētais elektroenerģijas apjoms sasniedza 155 GWh, Igaunijā 183 GWh, bet Lietuvā 222 GWh. Būtiskākas izmaiņas novērojamas elektroenerģijas izstrādē, kur Latvija spējusi kāpināt elektroenerģijas ražošanu, bet Igaunijā un Lietuvā novērojams izstrādes kritums. Latvijā fiksēts izstrādātā elektroenerģijas apjoma pieaugums par 6 % – līdz 157 GWh, toties Igaunijā samazinājums par 5 % – līdz 253 GWh, bet Lietuvā par 11 % – līdz 37 GWh.

Latvijā elektroenerģijas izstrādes pieaugumu sekmēja Rīgas TEC efektīvā darbība – tajos aizvadītajā nedēļā saražots par aptuveni 25 % vairāk elektroenerģijas nekā nedēļu iepriekš, tādējādi ierobežojot būtiskas cenu svārstības un cenu pieaugumu. Izstrādes apjomam pieaugot, Latvija aizvadītajā nedēļā spēja ražot elektroenerģiju ar pārpalikumu, nodrošinot 101 % no nepieciešamā elektroenerģijas apjoma. Igaunijā izstrādātais elektroenerģijas apjoms joprojām būtiski pārsniedz patērēto, saražojot par 38 % vairāk elektroenerģijas, nekā valstī patērēts. Lietuva savukārt sasniegusi zemāko izstrādātās elektroenerģijas apjomu šogad, saražojot vien 17 % no iekšzemē patērētā. Kopumā Baltijas valstīs neliels kritums pret iepriekšējo nedēļu, saražojot 80 % no kopējā patērētā elektroenerģijas apjoma visās Baltijas valstīs.