Latvijas maiznieks ciabattu ražošanas līnijā plāno investēt 3,5 miljonus eiro

AS Latvijas maiznieks izsludinājusi konkursu ciabattu ražošanas līnijas iegādei, liecina paziņojums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā.

Iepirkumā paredzamā līgumcena ir 3,5 miljoni eiro. Pretendenti savus piedāvājumus var iesniegt līdz 8.septembrim, savukārt iekārta jāpiegādā līdz 2018.gada 31.maijam.

Iepirkums tiek īstenots ar Centrālās finanšu un līgumu aģentūras līdzfinansējumu.

Db.lv jau rakstīja, ka A/S Latvijas Maiznieks kļuvusi par pirmo Latvijas maizes lielražotāju, kas saņēmusi starptautiski atzīto Lielbritānijas mazumtirdzniecības apvienības (British Retail Consortum – BRC) pārtikas drošības standartu sertifikātu. To nodrošinājušas pēdējo piecu gadu investīcijas ražotnē Daugavpilī, kuru apjoms sasniedz vairāk nekā 10 miljonus eiro, norāda uzņēmumā.

No rūpnīcas modernizācijā ieguldītajiem 10 miljoniem eiro, investīcijas 8 miljonu apmērā veikusi A/S Latvijas Maiznieks, savukārt Eiropas Savienības (ES) fondu atbalsts sasniedz nedaudz virs diviem miljoniem eiro. Ieguldījumi veikti uzņēmuma Daugavpils ražotnē laika posmā no 2011. līdz 2016. gadam.

Modernizācijas rezultātā iegādātas mūsdienīgas ražošanas iekārtas, paplašinātas gatavās produkcijas noliktavas, uzlabota ekspedīcija un pilnībā atjaunota ventilācijas sistēma.