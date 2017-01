Latvijas uzņēmums plāno attīstīt ekoloģisku gaisa atsvaidzinātāju ražošanu

Latvijas start up uzņēmums SIA Pic-box uzsācis ekoloģisku gaisa atsvaidzinātāju ražošanu – Re-leaf. Atsvaidzinātāju ražošanai tiek izmantoti Latvijā iegūstami ekoloģiski dabas materiāli.

Kā galvenās izejvielas to izveidē tiek izmantotas priežu skujas un čiekuri, siens, bērzu lapas, upeņu lapas un dambriežu spiras. Lai aromātu padarītu ilgnoturīgu, tajos tiek pievienotas arī dabīgās ēteriskās eļļas.

SIA Pic-box valdes priekšsēdētājs Jānis Trekteris stāsta, ka eksperimentēts ar dažādām izejvielām un to smaržu noturīgumu, līdz tika atrastas piecas, ar kurām spert soli šajā nišā.

Šobrīd tirgū laisti: atsvaidzinātājs Vasara laukos no siena, Sudraba pirts no bērzu lapām, Melnais samts no upeņu lapām, Maigās adatas no priežu čiekuriem un skujām, un Meža karalis no dambriežu spirām.

Nākotnē uzņēmums plānojot veidot sadarbību ar Latvijas uzņēmumiem produkcijas izplatīšanā, kā arī attīstīt ekoloģisko gaisa atsvaidzinātāju līniju automašīnām.

Šobrīd Kickstarter platformā uzņēmums plāno piesaistīt papildu finansējumu un investorus apjomīgākas ražošanas uzsākšanai.