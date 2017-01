2016.gadā Lauku atbalsta dienests kopumā dažādos atbalsta veidos izmaksāja 535,2 miljonus eiro; tas liecina, ka pieejamais finansējums 2016.gadam apgūts gandrīz 100%, informē LAD.

Salīdzinot 2015.gadā tika izmaksāti 412 miljoni eiro. Šādus darba rezultātus bija iespējams sasniegt, jo LAD īstenoja vairākas jaunas iniciatīvas.

Viena no izmaiņām, kuru ieviesa dienests, bija aicinājums pieteikties platību maksājumiem elektroniski. Klientu atsaucība bija liela, EPS šogad iesniegti 61 055 pieteikumi. Rezultātā daudzus lielāks skaits klientu saņēma platību maksājumus ātrāk, no oktobra līdz decembrim tika izmaksāti 214,6 miljoni eiro (2015.gadā šajā pašā periodā tika izmaksāti 142,4 miljoni eiro). Ir arī cits nozīmīgs pozitīvs ieguvums - būtiski ir sarucis platību maksājumiem pieteikto platību pārklāšanās gadījumu skaits. Ja pagājušajā gadā pārklājumi bija aptuveni 18 000 klientu, tad šogad tādi bija tikai 4500 klientu. Mazāk kļūdu pieteikumos un mazāk sankciju, kā arī ātrāki maksājumu – tas liecina to, ka pieteikšanās elektroniskajā sistēmā ir devusi būtisku pozitīvi vērtējamu rezultātu.

Gadā turpinājās veiksmīga visu Lauku attīstības programmā paredzēto pasākumu ieviešana, kopumā atbalsts bija pieejams vairāk nekā 35 dažādos atbalsta veidos. Tiem klientiem, kas īsteno dažādus investīciju projektus, dienests izmaksājis nepilnus 98 miljonus eiro. 2017.gadā arī visos atbalsta pasākumos tiks atvērtas pieteikšanās kārtas, tāpēc LAD aicina klientus būt aktīviem un īstenot projektus.

2016.gadā aktīvi tika īstenoti arī tirgus atbalsta pasākumi, piemēram, intervencē tika izmaksāti 10,7 miljoni eiro, skolu programmās Augļi skolai un Skolas piens – 4,1 miljons eiro.

2016.gadā 15 miljonus eiro saņēma zivsaimniecības nozare, savukārt dažādos valsts atbalsta pasākumos tika izmaksāti 8,7 miljoni eiro. Ārkārtas atbalstā piena nozarei tika izmaksāti nepilni 16 miljoni eiro.