Graudi izkrāpti, izmantojot «pastkastītes» firmu un nomātu auto

Valsts policija pabeigusi izmeklēšanu kriminālprocesā par vairākiem graudu izkrāpšanas gadījumiem šā gada pavasarī dažādos Latvijas reģionos. Aizdomās par 237 tonnu graudu izkrāpšanu no vairākām zemnieku saimniecībām un privātpersonām tika aizturēta organizēta noziedzīga grupa četru personu sastāvā. Lieta nodota prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.

Šī gada pavasarī Valsts policija saņēma informāciju no vairākām zemnieku saimniecībām, kuras ziņoja, ka, iespējams, cietušas no krāpšanas. Tika noskaidrots, ka vairākas personas, uzdodoties par kāda uzņēmuma pārstāvjiem, laika posmā no februāra līdz maijam piedāvājušas no zemniekiem iepirkt graudus, radot iespaidu, ka darījums zemniekiem būs ļoti izdevīgs. Pēc tam, kad pircēji saņēmuši graudus, par ko parakstījuši attiecīgu pavadzīmi, solot apmaksāt pirkumu, piemēram, piecu dienu laikā, pārdevējam ar šīm personām sakontaktēties vairs nav izdevies un naudu viņš tā arī nav saņēmis.

Veicot izmeklēšanu, Valsts policijas Kriminālizmeklēšanas pārvaldes darbinieki noskaidroja, ka četri vīrieši, kuri uzdevās par pārdevējiem, savas darbības aizsegam izmantojuši šim nolūkam speciāli iegādātu «pastkastītes» firmu un nomātu auto. Iegūtos graudus tajā pašā vai nākamajā dienā iespējamie krāpnieki pārdeva citām personām. No šādas krāpniecības kopumā cietušas sešas juridiskās personas, galvenokārt zemnieku saimniecības, kā arī trīs fiziskās personas.

Policija noslēgusi izmeklēšanu, kuras rezultātā noskaidrots, ka krāpnieki izkrāpuši 237 tonnas graudu un guvuši peļņu vairāk nekā 36 tūkstošu eiro apmērā. Kriminālprocess nosūtīts prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai un apsūdzības celšanai pret četrām personām – 1973.,1976.,1985. un 1990. gadā dzimušiem vīriešiem. Visi iepriekš jau tiesāti – daļa par laupīšanām, daļa par citiem mantiska rakstura noziegumiem. Ja vīriešu vaina krāpšanā tiks pierādīta, par šādu noziegumu var sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.