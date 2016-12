Īsteno sapni par savu briežu dārzu

Ziemera pagasta Rateniekos jau septiņus gadus briežus savam, ģimenes un draugu priekam audzē Artis Skaistkalns. Tie gan nav svētkiem raksturīgie ziemeļbrieži, bet dambrieži, raksta reģionālais laikraksts Alūksnes Ziņas.

Lai gan pati briežu uzturēšana neizmaksā dārgi, lielākie finanšu ieguldījumi jāveic sākumā – viens dambriedis maksā vidēji 400 eiro. «Dambriežu uzturēšana nemaksā dārgi. Trīs suņu uzturēšana lauku sētā izmaksā tikpat, cik man desmit dambrieži. Baroju ar sienu, graudiem. Ar barošanu nepārspīlējam, jo briežus nedrīkst pārbarot. Vidēji tie ir divi spaiņi dienā ar graudiem. Lai gan viņiem nevajag nojumi, mēs esam tādu uzcēluši, lai varētu paslēpties no lietus,» stāsta A.Skaistkalns.

Dambriežu audzēšana neprasa daudz darba, un tieši tas ir viens no priekšnoteikumiem, kāpēc A.Skaistkalns izvēlējies audzēt tieši šos dzīvniekus. «Gribēju saimniekot un meklēju veidus, ko labāk darīt. Audzēju kartupeļus – neizauga, burkānus – arī nepadevās laba raža. Pie tam vajadzēja ieguldīt daudz darba. Izlēmu audzēt briežus. Vienīgais, kas jādara – jābaro. Brieži neprasa daudz darba,» saka viņš.

A.Skaistkalns atzīst, ka briežu audzēšanu bija iecerējis kā veiksmīgu biznesu, taču rezultātā tas ir kļuvis par dārgu hobiju. Viņš nenoliedz iespēju, ka kādreiz no briežu dārza varētu sanākt bizness, tomēr ne tāds, kā sākumā iecerēts. «Sākotnēji briežus bija doma audzēt gaļai. Kad pirku briežus, pētīju, cik vērtīga ir gaļa. Izlasīju, ka gaļa ir piemērota bērniem, un man tieši tobrīd bērni bija mazi. Tomēr nevienu neesmu nogalinājis, jo žēl. Esmu iemīlējis katru no viņiem gluži kā mājdzīvnieku. Pieļauju, ka briežus varētu pārdot gabalā, lai tie nonāktu citās saimniecībās, tomēr šobrīd vēl apjoms ir par mazu, lai to darītu. Iespējams, kādreiz te varētu būt briežu dārzs tūristu apskatei,» prāto saimnieks.

Artis ir koka grīdu meistars. Ikdienā viņš ar sievu un bērniem dzīvo Rīgā, taču gandrīz katru nedēļas nogali ģimene dodas uz lauku mājām Rateniekos. Laikā, kamēr Artis ir Rīgā, rūpes par saimniecību pārņem viņa vecāki un tēta brālis, kuram uzticēts katru dienu barot briežus.