Seko pieprasījumam pēc veselīgas gaļas  

Zvirgzdkalni RB saimnieks Rinalds Bukšs līdz putnkopībai nonācis, paziņu un draugu mudināts, sekojot pieprasījumam pēc veselīgas gaļas. Saimniecība izceļas ar 500 izturīgās britu šķirnes Big 6 tītariem.

Sākumā Polijā iegādāti pirmie 80 bioloģiskie cāļi, bet pašlaik ģimenes saimniecībā Sējas pusē buldurē jau pustūkstotis.

«Pirmajās divās nedēļās pēc izšķilšanās tītarēni kā zīdaiņi jābaro ik pēc divām stundām visu diennakti,» stāsta R. Bukšs.

Pašlaik cāļi tiek iegādāti Austrijā, no kurienes tiek vesta arī barība, bet graudi un zirņi tiek iepirkti no z/s Ķelmēni. «Lai izaugtu, šiem putniem vajag lielu devu proteīna, tāpēc piemērotākā barība būtu soja, bet Latvijā pieejamās barības sastāvā ir tikai ĢMO soja, kas bioloģiskajā saimniecībā nav izmantojama,» norāda R. Bukšs.

Pērn viņš sācis sarunas ar AS Dobeles dzirnavnieks, kur pašlaik top pirmā eksperimentālā partija putnu barībai no bioloģiskās sojas. Ja būs pieejama lētāka barība, šogad ganāmpulku iecerēts paplašināt līdz 1000 putniem. «Sākumā nenojautām, cik daudz ieguldījumu tas prasīs. Piemēram, atskārtām, ka Latvijā nav nevienas tītaru kautuves, tāpēc nācās to uzbūvēt un sertificēt pašiem, tērējot ap 30 tūkst. eiro,» stāsta R. Bukšs.

