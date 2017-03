Situācija ar brūkošajiem lauku ceļiem patlaban ir katastrofāla, ikmēneša valdes sēdē atzina biedrības Zemnieku saeima pārstāvji.

Sagaidot pavasari, ir sajūta, ka šogad ziema nav bijusi, bet ir bijis karš. Tādi laukos izskatās ceļi. Faktiski daudzās vietās ceļi ir iznīcināti. Pavasaris ir labākais laiks, kad var novērtēt ceļu stāvokli. Šobrīd katastrofālie ceļi jau nākamgad būs neceļi un neceļu skaits ar katru gadu tikai pieaug, uzsvēra biedrības Zemnieku saeima valdes priekšsēdētāja vietnieks un SIA Mežacīruļi saimnieks Juris Cīrulis no Jelgavas novada.

Runājot par situāciju nozarē, viņš uzsvēra, ka piena lopkopībā šobrīd ir vērojama piena iepirkuma cenas pazemināšanās. Nav pamata domāt, ka ilgtermiņā cena būs virs 0,30 eiro. Viņš izteica cerību, ka šoreiz cenu kritums būs saudzīgāks pret lauksaimniekiem.

Biedrības Zemnieku saeima valdes locekle un KS Mūsmāju dārzeņi valdes priekšsēdētāja Edīte Strazdiņa no Ogres novada: «Lai arī aktīvā darba sezona dārzeņkopībā vēl nav sākusies, zemnieki aktīvi gatavojas – gan iegādājoties sēklas materiālu, gan plānojot apjomus un noieta tirgu. Eiropā šobrīd dārzeņiem ir vērojams cenu pieaugums. Latvijas tirgu pagaidām varam nodrošināt ar pašu audzētiem dārzeņiem, bet, līdzko tos iztirgosim, to vietā tiks importēti dārzeņi no Eiropas par krietni augstākām cenām. Prognozēju, ka tuvāko nedēļu laikā straujš cenu kāpums būs vērojams kartupeļiem. Kopumā skatoties, Latvijā audzētiem dārzeņiem cenas ir ļoti zemas, kas rada pesimismu dārzeņkopības saimniecībās un platības samazināsies tieši finanšu trūkuma dēļ.»

Biedrības Zemnieku saeima valdes loceklis un z/s Lojas saimnieks Mareks Bērziņš no Mazsalacas novada: «Arī Ziemeļvidzemē lauku ceļi ir ļoti sliktā stāvoklī. Par ziemājiem šobrīd pāragri spriest, jo pašreizējā situācija uz ziemāju tīrumiem ir ļoti atšķirīga – krāsa ir gan zaļa, gan brūna. Arumā sētie ziemāji šobrīd izskatās labāk, nekā minimālajā augsnes apstrādē sētie. Sniega sega uz lauka nav vērojama, bet sasalums vēl pamatīgs, vietām pat 40 centimetri, savukārt ieplakas- stipri applūdušas. Laicīgi sētie ziemāji ir labā stāvoklī, savukārt vēlāk sētie ziemāji ir bojāti un, iespējams, pavasarī būs jāpārsēj ar vasarājiem. Gala situāciju varēs redzēt pēc pāris nedēļām. Dotajā momentā visi jau ir sākuši gatavoties lielajiem pavasara darbiem un cer uz ražīgu un veiksmīgu jauno sezonu.»