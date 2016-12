Mēbeļu ražotājiem lēnas izaugsmes gads

Mēbeļu ražotājiem 2016. gads iezīmējies ar lielākiem ienākumiem un stabilitāti, bez satricinājumiem un jauniem izaicinājumiem

Tāds ir nozares uzņēmēju skatījums uz šo gadu.

Asociācijas Latvijas Mēbeles izpilddirektors Andris Plezers norāda, ka mēbeļu ražotājiem šis gads ir bijis stabilitātes gads, bez asām kustībām. «Labā ziņa ir tā, ka nekādu satricinājumu un sliktu ziņu, kuras «apgāztu» kādu pašmāju ražotāju, nav,» viņš norāda uz būtiskāko. Kopējie nozares eksporta ieņēmumi pieaug. Šā gada pirmajos deviņos mēnešos koka mēbeļu eksports bija 101,33 milj. eiro, kas ir par 3,6% vairāk nekā analogā laikā pērn, kad bija tikai 97,78 milj. eiro. A.Plezers gan vienlaikus atzīmē, ka Eiropā kopumā mēbeļu tirgus ir bijis nogaidošs un uzmanīgs. Mēbeļu ražotāju ienākumu kāpumu šogad vairāk sekmējis pārdošanas apjomu pieaugums ārzemēs, kas spējis kompensēt vietējās pārdošanas kritumu.

«Latvijas ražotāji tieši vai netieši izjūt Eiropas mēbeļu tirgus svārstības, un vietējo ražotāju ienākumi ir savdabīgs notiekošā spogulis,» secina SIA Pinus E valdes priekšsēdētājs Aivars Einauss. Viņš vērš uzmanību uz faktu, ka Brexit vismaz līdz šim nav būtiski mainījis situāciju Lielbritānijas tirgū. «Jā, ir neskaidrība par to, kāda būs ES un Lielbritānijas šķiršanās, kādi būs tirdzniecības nosacījumi, kaut arī šķiet, ka sadarbības modelis būs līdzīgs kā ES un Norvēģijai, taču to, protams, rādīs laiks,» norāda A. Einauss. Viņš gan vērš uzmanību uz to, ka darījumus ar britiem var veikt arī eiro valūtā, tādējādi novēršot vai vismaz būtiski samazinot britu sterliņu mārciņas vērtības svārstību ietekmi.

