Mēbeļu eksporta ienākumu pieaugums atsver mazākus realizācijas ienākumus pašu mājās, labu izaugsmi demonstrē liekti līmēto mēbeļu ražotāji

To liecina asociācijas Latvijas Mēbeles apkopotie dati. Kopējais asociācijā ietilpstošo uzņēmumu neto apgrozījuma pieaugums pērn sasniedzis 82,44 milj. eiro, kas salīdzinājumā ar 2015. gadu ir pieaudzis par 10,2% jeb 7,65 milj. eiro.

«Kopumā pagājušais gads ir uzskatāms par mērenas izaugsmes gadu, ko lielākoties nodrošināja eksporta ienākumu pieaugums,» 2016. gadā sasniegto rezultātu vērtē asociācijas Latvijas Mēbeles izpilddirektors Andris Plezers. Viņš savu sacīto pamato ar to, ka ienākumu pieaugums no eksporta pārsniedzis kopējo apgrozījuma pieaugumu. «Protams, ir uzņēmumi, kuri turpina salīdzinoši strauju neto apgrozījuma audzēšanu – vairums no tiem ir saistīti ar liekti līmēto mēbeļu un to detaļu ražošanu,» skaidro A. Plezers, norādot uz SIA Kvist Industries un SIA Dižozols Plus neto apgrozījuma kāpumiem.

DB Top 500 jau rakstījis, ka SIA Kvist izlēmis slēgt ražotni Slovākijā un pārcelt lielāko daļu uz Latviju, tādējādi dubultojot šeit ražoto produktu klāstu. A. Plezers arī norāda, ka nepilnu desmit gadu laikā SIA Dižozols no maza Latvijas tirgum strādājoša mēbeļu ražotāja izaudzis līdz vidēja uzņēmuma līmenim.

Visu rakstu Mēbeļu ražotājus uz augšu ceļ eksports lasiet 1. februāra laikrakstā Dienas Bizness.