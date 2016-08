Metālapstrāde un mašīnbūve: Nākotni saista ar dārgiem produktiem

Augstākas pievienotās vērtības izstrādājumu ražošana, eksports, jaunu pasūtījumu iegūšana ir galvenie nosacījumi veiksmīgai darbībai šogad

Tādu veiksmes recepti rāda uzņēmēji. Zināmas cerības tiek saistītas arī ar ES struktūrfondu programmu atvēršanos, kas palielinās pieprasījumu pēc nozares produkcijas, piemēram, būvniecībā. Tomēr visbūtiskākais uzņēmējiem ir nevis neto apgrozījuma pieaugums, bet gan peļņas gūšana.

Pērn veiktās investīcijas nepilnu 2 milj. eiro apmērā, kā arī sekmīgais darbs kuģu būves iepirkumos ļāvis a/s Rīgas kuģu būvētava sasniegt peļņu 0,97 milj. eiro. «Tas ir labs rezultāts salīdzinājumā ar analogu laiku pērn, kad bruto peļņa bija 0,33 milj. eiro, jo pieaugums nebūt nav viegli sasniedzams,» situāciju vērtē a/s Rīgas kuģu būvētava (RKB) valdes priekšsēdētājs Jānis Skvarnovičs. 2015.gads tika noslēgts ar 0,2 milj. eiro lielu peļņu salīdzinājumā ar 2014. gadā 1,05 milj. eiro lieliem zaudējumiem, un to jau varot uzskatīt par sekmīgu. RKB ir viens no nedaudziem metālapstrādes un mašīnbūves nozares uzņēmumiem, kuri 2015. gadā ir spējuši būtiski palielināt neto apgrozījumu. RKB neto apgrozījumu pērn palielinājis teju par 3,54 milj. eiro jeb 20%. «Īpašniekiem un investoriem svarīgākais ir nevis uzņēmuma apgrozījums, bet gan tīrā peļņa,» apgrozījuma nozīmību komentē J. Skvarnovičs. Viņš atzīst, ka kuģu būvē un arīdzan kuģu remontā ir jūtama ne tikai ģeopolitikas notikumu elpa, bet arī preču cenu kritums. «Jaunu kuģu pasūtījumi ir vēl grūtāk iegūstami nekā iepriekš, bet īpašnieki ar kuģu remontu arī īpaši nesteidzas, jo nebūt nav tie labākie laiki viņu biznesam,» situāciju iezīmē RKB valdes priekšsēdētājs.

